Gay cấn cuộc đua giữa Ronaldo và Messi

HLV Quique Sanchez Flores của Atletico Madrid đã có ý so sánh tài nghệ của Messi (cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) với huyền thoại của Real là Di Stefano. Đương nhiên lời so sánh này khiến giới lãnh đạo Real hết sức bực mình. Bởi Messi dù tài năng đến đâu thì theo phía Real cũng không thể đem ra so sánh với huyền thoại của đội bóng hoàng gia này. Để chứng minh Real không thiếu tài năng, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng khi ghi cú đúp giúp đội nhà thắng Real Sociedad 4-1 (hai bàn còn lại do Kaka và Adebayor ghi) trong trận đấu muộn rạng sáng qua, qua đó cân bằng 24 bàn như Messi trên danh sách Vua phá lưới.

Tổng giám đốc Real - Jorge Valdano khẳng định: “Ronaldo mới đích thực là truyền nhân của Di Stefano”. Nhưng nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng “Messi mới đúng là cầu thủ xứng đáng để so sánh với Di Stefano, khi thi đấu với một phong độ phi thường suốt 2-3 mùa giải qua”. Cuộc đua giữa hai bên đang đến hồi gay cấn, trước mắt giữa tuần này, Messi và C.Ronaldo sẽ có một cuộc đối đầu để tranh tài cao thấp khi tuyển Bồ Đào Nha và Argentina có trận giao hữu quốc tế đầu năm mới tại Thụy Sĩ.

T.Quyết