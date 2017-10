Gay cấn đến phút chót

Với cục diện hiện tại ở bảng D, vẫn còn hy vọng cho tất cả các đội. Tuy nhiên, Gabon và Cameroon hiện đang có ưu thế về điểm số.

Với danh tiếng và dàn sao đang thi đấu ở châu Âu, Cameroon là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch CAN 2010, cùng với Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria và ĐKVĐ Ai Cập. Tuy nhiên, ngoại trừ các “Pharaoh” giữ được phong độ ổn định, tất cả các ứng viên còn lại đều ít nhiều gây thất vọng.

Tương tự Nigeria, Cameroon bất ngờ gục ngã trước Gabon trong loạt trận đầu tiên nhưng cũng kịp thời gượng dậy nhờ chiến thắng nghẹt thở vào những phút chót trước Zambia. Tuy nhiên, ở loạt trận cuối, “bầy sư tử bất khuất” sẽ phải đối đầu với một đối thủ không dễ chơi, Tunisia.

Kể từ giải đấu năm 1992 đến nay, Tunisia chưa hề vắng mặt ở một VCK CAN nào. Họ còn là nhà vô địch CAN 2004 khi giải tổ chức ở Tunisia cũng như giành ngôi á quân CAN 1996. Điều đó cho thấy Tunisia là một trong những đội bóng có truyền thống ở châu Phi.

Dù vậy, vào thời điểm hiện nay, Tunisia cũng có điểm yếu. Đó chính là phong độ kém cỏi của hàng tiền đạo. Điều này đã thể hiện rõ trong hai trận đấu đầu tiên. Các chân sút Tunisia như Chermiti, Jemaa dường như đã đánh mất bản năng săn bàn của mình. Nếu sắc bén hơn trong hai trận đấu trước, có lẽ Tunisia đã không chỉ có 2 điểm.

Trong khi đó, Cameroon cũng có một số vấn đề của họ. Ai cũng biết rằng ở đội tuyển Cameroon, Samuel Eto’o là số một. Chính vì vậy, mọi đường bóng đều tập trung cho chân sút đang khoác áo Inter này. Tuy nhiên, không phải lúc nào Eto’o cũng có thể làm nên điều kỳ diệu, nhất là khi anh bị phong tỏa chặt.

Như vậy, HLV Paul Le Guen của Cameroon sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi của Cameroon cho hợp lý hơn. Nhiều khả năng, Eto’o sẽ chỉ đóng vai trò “vịt mồi”, thu hút sự chú ý của đối phương và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. HLV Jose Mourinho của Inter đã khá thành công trong việc áp dụng chiến thuật này.

Trong trận đấu đêm nay, Cameroon sẽ phải giành chiến thắng để tự quyết. Còn nếu hòa, chiếc vé đi tiếp sẽ được phân định dựa vào kết quả của cuộc đối đầu giữa Gabon và Zambia cũng như những chỉ số phụ của các đội trong bảng D. Trong khi đó, Tunisia chỉ có con đường duy nhất là chiến thắng.

Ở trận đấu còn lại, với 4 điểm có được, Gabon chỉ cần hòa là có thể giành quyền đi tiếp. Còn Zambia, tương tự Tunisia, cũng phải giành 3 điểm thì mới có mặt ở tứ kết.

Với thực lực các đội hiện nay, có lẽ hai suất đi tiếp sẽ thuộc về Gabon và Cameroon.

Dự đoán: Cameroon - Tunisia: 2-1; Gabon - Zambia: 1-1.

Hải Lâm