Gerrard, Torres sắp rời Liverpool

Tờ Daily Mail cho biết HLV Jose Mourinho của Real đã đặt giá chót 30 triệu bảng Anh để phía Liverpool “nghiên cứu” trước khi ra quyết định đàm phán chuyển nhượng thủ quân tuyển Anh là Steven Gerrard đến sân Bernabeu ngay trong mùa hè này. Trong khi đó, tờ News of the World cũng đăng tải thông tin Chelsea đã chính thức đề nghị mức giá 60 triệu bảng đối với chân sút Fernando Torres. Dĩ nhiên, trước những yêu cầu chuyển nhượng này, HLV Hodgson đã thể hiện rõ quan điểm là không chấp nhận để 2 trụ cột của mình ra đi. Cuối tuần trước, nhà cầm quân mới ở sân Anfield đã có các cuộc nói chuyện riêng với Gerrard và Torres để làm rõ chuyện đi - ở. Gerrard đã xác nhận sẽ ở lại, còn Torres thì một mặt nói ở lại, nhưng mặt khác cũng để ngỏ khả năng ra đi. Chưa kể trong tuần qua, một trụ cột khác của Liverpool là tiền vệ trụ Javier Mascherano đã chính thức đề nghị CLB đưa anh vào danh sách chuyển nhượng để đến Inter Milan.

Tình thế này, cộng với việc CLB Liverpool đang nợ nần chồng chất khiến HLV Hodgson sau trận giao hữu thua Kaiserslautern 0-1 hôm thứ bảy qua đã phải thừa nhận: “Tôi không còn kiểm soát được chuyện đi hay ở của các cầu thủ này nữa. Bây giờ, việc đó thuộc về khả năng của CLB. Thực ra, tôi cũng giống như các CĐV của Liverpool, không muốn bất cứ cầu thủ trụ cột nào ra đi, đặc biệt là Torres. Tuy nhiên, thật khó để thuyết phục cậu ta ở lại trước sự mời chào từ các CLB khác”. Giám đốc điều hành của Liverpool là Christian Purslow mới đây đã đề nghị Torres gia hạn hợp đồng đến năm 2013, nhưng xem ra rất khó thuyết phục được tiền đạo người Tây Ban Nha vì chế độ lương bổng đưa ra chưa thực sự thỏa đáng.

Ngoài ra, còn một lý do nữa như chính Torres đã nói hồi tháng 3 năm nay: “Điều quan trọng giữ chân tôi ở lại Liverpool là đội bóng cần phải tăng cường lực lượng với những ngôi sao thượng thặng để cạnh tranh ngôi vô địch ở các giải đấu”. Thế nhưng, về khả năng này thì Liverpool trong bối cảnh hiện tại gần như là không thể. Họ chỉ mới ký hợp đồng với Joe Cole, Jovanovic nhờ chuyển nhượng tự do và Danny Wilson từ Rangers với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng, trong khi cũng phải bán bớt nhiều cầu thủ khác (Alberto Riera, Benayoun...) để chắt mót nguồn tài chính eo hẹp bổ sung lực lượng. Vì vậy, sẽ rất khó để Liverpool có thể cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, thậm chí là cả vị trí thứ 4 để dự Champions League mùa tới.

Trong một diễn biến khác, tờ News of the World cho hay HLV Arsene Wenger đang áp dụng “chiêu thức” của HLV Alex Ferguson từng thực hiện khi giữ chân Cristiano Ronaldo ở lại Old Trafford trước khi bán anh sang Real Madrid với giá 80 triệu bảng ở mùa bóng trước. Theo đó, ông Wenger vào đầu tuần này sẽ thuyết phục thủ quân Cesc Fabregas ở lại Arsenal thêm một năm, và sau đó sẽ tính tới chuyện cho anh sang Barcelona vào mùa hè năm sau. Đây được xem là giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên, cả Arsenal và Barcelona cũng như cá nhân Wenger và Fabregas. Bởi nếu Fabregas ra đi lúc này thì cũng không được giá do Barcelona không đủ tài chính để mua Fabregas như đòi hỏi của Arsenal. Vì vậy, giải pháp chờ thêm 1 năm nữa là hợp lý cho các bên.

