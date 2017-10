Ghana và Algeria giành 2 vé cuối của châu Phi dự World Cup 2014

(TNO) Ghana và Algeria đã giành 2 chiếc vé cuối cùng của châu lục đen lên chuyến tàu đến Brazil sau loạt trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2014 khu vực châu Phi vừa kết thúc rạng sáng nay (20.11, giờ VN).

Dù rất nỗ lực nhưng Ai Cập (áo đỏ) cũng chỉ có thể giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt về với Ghana - Ảnh: Reuters

Sau thất bại nặng nề 1-6 ở trận lượt đi tại Kumasi, cơ hội lật ngược tình thế của chủ nhà Ai Cập dường như không thể. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ ở Cairo, các Pharaoh (biệt danh của tuyển Ai Cập) ít nhiều cũng lấy lại được uy danh của mình khi tạo hy vọng mong manh để trông chờ vào một phép lạ.

Hy vọng của đội chủ nhà sớm được nhen nhóm ở phút 25 khi tiền đạo chủ lực Amr Zaki ghi bàn mở tỷ số. Ai Cập sau đó vẫn tiếp tục tạo được áp lực rất lớn về phía đối phương với những pha xử lý và dứt điểm của Zaki, trong khi hàng thủ “những ngôi sao đen” Ghana liên tục bộc lộ sự lúng túng.

Cảm giác an toàn chỉ đến với đội khách từ sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp và nhẹ nhõm hơn sau khi Zaki rời sân ở phút 62 do chấn thương. Nhuệ khí của đội chủ nhà nhạt dần khi trận đấu trôi qua và pha lập công nhân đôi cách biệt của Gedo ở phút 84 chỉ như sự an ủi cho Ai Cập, trước khi Ghana khép lại trận đấu bằng pha ghi bàn của Kevin-Prince Boateng ở phút cuối.

Chiến thắng 2-1 không thể giúp Ai Cập giành vé đến Brazil nhưng các Pharaoh ít nhiều có thể ngẩng cao đầu với thành tích ở vòng loại. HLV Bob Bradley cũng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Ai Cập bởi sau trận này, nhà cầm quân người Mỹ sẽ chính thức rời cương vị của mình do không thể giúp Pharaoh góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới vào năm tới.

“Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ Ai Cập do không thể giúp tuyển quốc gia dự World Cup 2014. Tôi rất buồn vì mong muốn đem lại hạnh phúc cho người Ai Cập, đặc biệt vào thời điểm này mà đất nước đang đối mặt với rất nhiều vấn đề rắc rối. Ở vòng loại World Cup, chúng tôi đã chơi 8 trận, thắng 7 và chỉ thua 1 nhưng lại không thể giành vé đến Brazil”, HLV Bob Bradley thổ lộ với AFP sau trận đấu.



Ghana có lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, sau chiến thắng với tổng tỷ số 7-3 ở 2 lượt trận đi và về, Ghana lại mở tiệc ăn mừng với lần thứ 3 liên tiếp giành vé đến World Cup.

Ở trận đấu còn lại, hậu vệ Madjid Bougherra trở thành người hùng giúp chủ nhà Algeria có chiến thắng với tỷ số 1-0 trước vị khách Burkina Faso. Sau thất bại 2-3 ở lượt đi tại Ougadougou, Algeria tiếp tục thể hiện phong độ cực tốt khi được chơi trên sân nhà Mustapha Tchaker, nơi mà họ đang sở hữu thành tích 9 trận thắng liên tiếp.

Sự lấn lướt của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 49 khi hậu vệ của CLB Rangers là Bougherra phá bẫy việt vị thực hiện một cú chích mũi giày ghi bàn cận thành từ một tình huống đá phạt. Chiến thắng sát nút 1-0 là vừa đủ cho Algeria đoạt chiếc vé cuối cùng dự World Cup 2014 nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi hai đội hòa nhau 3-3 sau 2 lượt trận.

Như vậy, 5 đại diện của châu Phi sẽ dự World Cup 2014 là Nigeria, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Ghana và Algeria.

Nguyên Khoa