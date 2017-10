Ghi 2 bàn trong 4 phút, Inter Milan lên hạng 4

Liên tiếp những bàn thắng ghi trong hiệp 2 đã giúp Inter Milan đánh bại Bologna với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 29 Serie A diễn ra rạng sáng nay (13/3, giờ Việt Nam).

Niềm vui của Inter sau khi hạ Bologna - Ảnh: AFP Niềm vui của Inter sau khi hạ Bologna - Ảnh: AFP

Trên sân Giuseppe Meazza, Inter Milan đã tạo nên điều không tưởng trước Bologna. Theo đó, họ ghi hai bàn vào lưới đối thủ từ các tình huống phạt góc. Mùa này, Bologna là đội duy nhất ở Serie A chưa để thủng lưới từ tình huống phạt góc. Nhưng trước Inter, họ để Danilo D'Ambrosio và Ivan Perisic làm rung lưới từ phút 72 tới 74.



Dù Franco Brienza gỡ lại 1 bàn cho Bologna ở phút 90, tuy nhiên, chừng đó không giúp đội khách giành lại 1 điểm. Thắng lợi thuộc về Inter cũng rất xứng đáng khi họ thi đấu rất nỗ lực, quyết tâm và vượt qua khó khăn về nhân sự suốt phần lớn thời gian thi đấu.

Trận này, đội bóng thành Milan mất tiền đạo Mauro Icardi chỉ sau 11 phút thi đấu vì chấn thương gối. Chưa rõ vấn đề tiền đạo người Argentina gặp phải thế nào, song, có khả năng anh sẽ vắng mặt trong trận thư hùng với AS Roma diễn ra vào tuần sau.



Với Inter, ba điểm có được sau vòng 29 giúp họ tạm thời qua mặt Fiorentina để giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, qua đó, tiếp tục sống lại trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Lúc này, Inter chỉ kém AS Roma, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, khoảng cách 2 điểm nhưng đá nhiều hớn trận.



Tối nay (13.3), Udinese sẽ tiếp AS Roma trên sân nhà trong trận đấu diễn ra lúc 21 giờ. CÙng thời điểm, Fiorentina gặp Hellas Verona.

Đức Trường