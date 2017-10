Gia đình Ayew sẽ đi vào lịch sử CAN 2012?

Gabon và Tunisia khởi đầu ấn tượng ở bảng C Hai bàn thắng của Khaled Korbi và Youssef Msakni đã giúp Tunisia đánh bại Morocco với tỷ số 2-1, trong khi đó, cặp đấu còn lại của bảng C, đội đồng chủ nhà Gabon cũng đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Niger. Tunisia và Morocco là hai đội bóng đầy duyên nợ. Tại trận chung kết CAN 2004, Tunisia đã đánh bại chính Morocco để lên ngôi vô địch. Hai năm sau, Tunisia lại khiến Morocco ôm hận khi ngăn cản họ giành suất tham dự World Cup. Trong trận đấu vào rạng sáng ngày 24.1 (giờ VN), một lần nữa phần hơn lại thuộc về Tunisia.





Niger (trái) không thể gây thêm bất ngờ khi đụng phải Gabon (áo vàng) trong trận mở màn - Ảnh: AFP Ở trận đấu còn lại, Niger đã gây bất ngờ lớn ở vòng loại, nhưng trước một đối thủ như Gabon, họ không thể làm gì hơn. Phút 30, Aubameyan giúp chủ nhà có bàn thắng dẫn trước. Khi hiệp 1 đi đến phút bù giờ, đến lượt Moubamba lập công ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu. Trong hiệp 2, Gabon thi đấu khá thoải mái và không cho Niger một cơ hội nào để lội ngược dòng. Với khởi đầu khá ấn tượng trong trận ra quân, đội đồng chủ nhà CAN 2012 Gabon tạm thời xếp vị trí thứ nhất bảng C, Tunisia xếp nhì. (Lĩnh Nam)