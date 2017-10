M.U, Man.City và Tottenham đều đã giành được chiến thắng trong vòng 20 vào tối qua để tiếp tục gia tăng khoảng cách với tốp sau.

Dù thay đến 5 vị trí trong đội hình chính so với trận gặp Newcastle, trong đó có sự trở lại của đội trưởng Vidic, tiền vệ Kagawa và trung phong Welbeck, những cầu thủ đã lâu rồi mới xuất hiện, M.U vẫn tỏ ra lấn lướt so với một West Brom chơi có phần thụ động và lúng túng. Chính điều đó giúp cho đội chủ sân Old Trafford sớm có bàn thắng từ phút thứ 9 khi từ pha căng ngang của A.Young, trung vệ McAuley lại đá phản vào lưới nhà. Sức ép dữ dội còn giúp M.U ít nhất có 3 tình huống mười mươi khác và chỉ có may mắn cùng sự xuất thần của thủ môn Ben Foster và hậu vệ Tamas mới cứu nguy cho West Brom.



Niềm vui chiến thắng của Man.City - Ảnh: Reuters

Có lẽ do thắng dễ nên M.U lại rơi vào trạng thái có phần chủ quan như nhiều trận trước đó. Sự chùng xuống trong hiệp 2 của “Quỷ đỏ” giúp West Brom bất ngờ cân bằng lại thế trận. Hàng loạt tình huống cố định được khai thác tốt giúp West Brom suýt gỡ hòa sau cú đánh đầu dội xà của Mc Auley. Tuy nhiên bản lĩnh của một đội bóng lớn vẫn giúp M.U đứng vững. Thậm chí khi Van Persie được tung vào sân lập tức anh đã có 1 bàn thắng tuyệt vời ở phút 90 ấn định chiến thắng 2-0 để giúp M.U tiếp tục dẫn đầu với 49 điểm.

Không chấp nhận bị bỏ xa, Man.City đã dồn hết quyết tâm vào trận đấu với Norwich. Điều đó giúp Man xanh khởi đầu thuận lợi khi chỉ chưa đầy 5 phút đầu Dzeko ghi cả 2 bàn. Nhưng ưu thế của Man.City tưởng chừng không giữ vững khi Pilkington gỡ 1-2 cho đội bóng “Chim hoàng yến” và cuối hiệp 1 Nasri bị thẻ đỏ. Thế nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn giúp thầy trò HLV Mancini vượt lên. Đầu tiên Aguero đã đào sâu cách biệt 3-1. Dù Martin gỡ 2-3 cho Norwich, nhưng cú đánh đầu của Dzeko khiến thủ môn Bunn của Norwich lúng túng phá bóng vào lưới, giúp Man.City nâng 4-2. Cuộc rượt đuổi vẫn chưa dừng lại đó khi Martin gỡ tiếp 3-4 cho Norwich, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ sân Carrow Road làm được và không ngăn nổi Man.City giành 3 điểm.

Tottenham cũng đã lội ngược dòng thắng chủ nhà Sunderland 2-1. O’Shea mở tỷ số cho “Mèo đen” nhưng chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp 2, lần lượt hậu vệ Cuellar đánh đầu phản lưới nhà và Lennon với pha xử lý kỹ thuật ấn định kết quả 2-1. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Villas Boas tạm vươn lên hạng 3 với 36 điểm trên Chelsea.

Các kết quả khác: Aston Villa thua Wigan 0-3, Reading - WestHam 1-0, Stoke - Southampton 3-3, Fulham - Swansea 1-2.

G.L - T.K