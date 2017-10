Giải mã hiện tượng

Malawi đang là đội gây bất ngờ nhất tại CAN 2010 nhưng Angola đủ sức giải mã được hiện tượng này.

Trong những ngày này, báo chí Malawi nhắc nhiều đến 2 từ “động đất” và “cú sốc”. Động đất là nỗi ám ảnh với người dân Malawi vì trước Giáng sinh, những cơn động đất tại miền bắc Malawi khiến 3 người thiệt mạng, 300 người bị thương, 1.100 nhà bị phá hủy, 200.000 người phải sơ tán. Hôm qua, lại có một cơn động đất 4,2 độ richter tại miền trung Malawi. Đúng là ác mộng.

Còn “cú sốc” lại mang đến cảm giác dễ chịu cho người Malawi. Vì nó dành để miêu tả cho chiến thắng của Malawi tại CAN 2010. Trong trận ra quân, Malawi đánh bại Algeria, đội bóng hơn họ 73 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, với tỷ số 3-0. Nó còn ngọt ngào hơn cả một giấc mơ đẹp.

Trước khi đến giải, Malawi bị đánh giá là vật lót đường tại CAN (Bet and win cho rằng Malawi là đội có khả năng vô địch thấp nhất). Điều này là hợp lý vì Malawi không có vị thế trên bản đồ bóng đá châu Phi. Họ mới được một lần góp mặt tại VCK CAN vào năm 1984. Nền bóng đá Malawi không có tài năng nào khiến thế giới chú ý. Trong danh sách tuyển Malawi đến Angola lần này, chỉ có hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu: tiền đạo Mwafulirwa (đang chơi giải hạng Nhì Thụy Điển) và Kanyenda (đang chơi tại giải hạng Nhì Nga). Các cầu thủ còn lại đang chơi tại Nam Phi và giải trong nước.

HLV Kinnah Phiri lý giải về chiến thắng: “Chúng tôi đứng ngoài cuộc chơi tại CAN nên tâm lý thoải mái. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho giải này và giờ là lúc thu hoạch. Chúng tôi có thể gây sốc cho cả thế giới”.

Chủ nhà Angola cũng tạo một cú sốc cho khán giả nhà trong trận ra quân. Angola đã dẫn Mali 4-0 đến phút 78 nhưng chỉ trong hơn 10 phút cuối trận, họ bị gỡ hòa 4-4. Giờ nhiệm vụ của Angola là phải thắng Malawi để chiếm ưu thế trong việc kiếm vé nhất bảng. Nếu xếp nhì bảng A, Angola sẽ phải thi đấu tại mảnh đất nguy hiểm Cabinda tại tứ kết.

Đội trưởng Kali của Angola nhìn về trận gặp Malawi với sự tự tin: “Angola sẽ chơi tấn công như trận trước nhưng chúng tôi phải tôn trọng đối thủ hơn. Angola sẽ phản ứng tích cực trong trận gặp Malawi”. Sân nhà sẽ là lợi thế của Angola trận này bởi họ từng hạ đội khách Malawi 5-1 tại vòng loại CAN 2004. Tại vòng loại World Cup, Malawi thua 5/6 trận làm khách. Dự đoán: Angola thắng 2-0.

Anh Tú