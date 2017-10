Giải Ngoại hạng Anh: Bàn thắng của các tân binh nói lên điều gì?

Trở lại đẳng cấp cao nhất của bóng đá Anh, lần đầu tiên sau 45 năm, Huddersfield có ngay chiến thắng đậm đà 3-0 trên sân Crystal Palace. Người hùng số 1 hẳn nhiên là Steve Mounie, chân sút vừa đến từ Montpellier với giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Huddersfield. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Benin này xuất hiện ở Premier League, và anh ghi ngay 2 bàn.

Cũng trong lần đầu tiên xuất hiện ở Premier League, Alvaro Morata ghi bàn cho Chelsea ở trận gặp Burnley, trở thành điểm sáng hiếm hoi nơi đội ĐKVĐ. Alexandre Lacazette còn "hoành tráng" hơn. Chỉ mới 2 phút sau khi bóng lăn, Lacazette đã biến lần chạm bóng thứ 2 thành bàn mở tỷ số cho Arsenal, trước Leicester. Đấy là bàn thắng đầu tiên trong mùa bóng mới ở Premier League, và tác giả của nó là một chân sút trước đây chưa từng biết Premier League là gì.

West Brom lấy trọn 3 điểm trước Bournemouth nhờ bàn duy nhất do cầu thủ Ai Cập Ahmed Hegazi ghi được. Khác biệt so với các tiền đạo vừa nêu là ở chỗ, Hegazi là hậu vệ và anh chỉ đang khoác áo West Brom theo hình thức cho mượn. Nhưng điểm chung vẫn vậy: anh tỏa sáng ngay trong trận đầu tiên thi đấu ở Premier League. Đồng đội của Hegazi trong đội tuyển quốc gia là Mohamed Salah cũng kịp ghi bàn cho Liverpool ở trận ra mắt, vào lưới Watford. Tuy từng "ăn cơm Premier League", nhưng Salah chỉ được đá cho Chelsea khoảng chục trận trước khi sang Ý khoác áo Fiorentina, rồi AS Roma. Bây giờ, Salah trở lại Premier League trong tư cách cầu thủ đắt giá nhất Liverpool. Ở một mức độ nào đó, cũng có thể xem Salah là "lính mới" ở trận địa này.

Vẫn như mọi khi, Premier League ngay từ vòng đấu khai mạc đã cho thấy tính giải trí rất cao, với 25 bàn thắng trong 8 trận đầu tiên (bình quân trên 3 bàn/trận). Đấy là đặc điểm của giải đấu đắt tiền nhất thế giới, chứ không nhất thiết là ưu hay khuyết điểm, xét về góc độ chuyên môn. Khi hàng loạt tân binh lập tức khai hỏa ngay trong trận đấu ra mắt ở Premier League, thì điều đó phần nào nói lên sự "dễ dãi" của các hàng thủ trên sân cỏ Anh? Đúng, nhưng chưa đủ.

Từ Lacazette, Morata đến Salah, Mounie, chúng ta thấy ngay những đẳng cấp khác nhau. Lối chơi, phong cách khác nhau. Hoàn cảnh nơi đội bóng của họ cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều thành công trong việc thể hiện kỹ năng săn bàn. Đa số đều là những pha ghi bàn rất thuyết phục. Đáng lưu ý nhất là sự trùng hợp kỳ lạ: đấy đều là những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB. Nhưng kỷ lục "đắt giá nhất" của họ xuất hiện trong những hoàn cảnh khác hẳn nhau.

Lacazette đến Arsenal trong nỗ lực đi tìm một trung phong có đẳng cấp cao, một chọn lựa rất nghiêm túc của HLV Arsene Wenger. Ngược lại, Morata chỉ là cầu thủ dự bị ở Real Madrid. Liverpool chọn Salah vì tiền đạo này có tốc độ tốt, phù hợp với triết lý của HLV Juergen Klopp. Với Mounie ở Huddersfield thì đơn giản, đấy là chọn lựa "phù hợp túi tiền". Không thể nói người ta chọn mua các chân sút này vì danh tiếng trong làng bóng đỉnh cao.

Các đội bóng Anh không "rải tiền" một cách điên rồ trên thị trường chuyển nhượng. Họ chọn người rất hay, rất phù hợp. Giới quan sát nên thán phục hơn là chê cười cách tiêu tiền của các đội bóng ở Premier League!

