Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea trắng tay

Khi bước vào sân White Hart Lane, các cầu thủ của Chelsea đều biết rằng khoảng cách giữa họ và M.U (thắng Man.City 1-0 trong trận đấu sớm nhất của vòng 35) đã bị rút ngắn xuống mức tối thiểu. Thế nhưng, thay vì tái lập khoảng cách 4 điểm, “The Blues” bất ngờ đầu hàng vô điều kiện trước Tottenham khiến cho cuộc đua giành ngôi vô địch tưởng đã an bài thì nay lại trở nên hấp dẫn.

Chelsea gần như đã thua một cách toàn diện trước Tottenham, nhưng điều quan trọng là lần này nữ thần may mắn lại bỏ rơi “The Blues” phần nào sau khi hoàn toàn đứng về phía họ trong hai trận đấu với M.U (2-1) và Bolton (1-0). Nghĩa là lần này nữ thần may mắn đã không thể che được đôi mắt của trọng tài Dowd, khiến ông cho Tottenham được hưởng một quả phạt đền khi bóng chạm tay Terry ở phút 14, từ chối một bàn thắng trong tư thế việt vị của Malouda ở phút 37 và thẳng tay truất quyền thi đấu của Terry ở phút 67 sau hai chiếc thẻ vàng hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, nữ thần may mắn cũng không hoàn toàn đứng về phía Tottenham bởi nếu không thì Chelsea đã phải hứng chịu một kết cục còn bi thảm hơn thế. Đội chủ nhà đã xuyên thủng phòng tuyến của Chelsea khá dễ dàng, kể cả khi ông Ancelotti tung Ivanovic vào sân thay cho Ferreira vào đầu hiệp 2, mà chỉ có đôi tay của thủ môn Cech cùng sự may mắn mới giúp cho “The Blues” không bị thủng lưới hơn 2 bàn. Tất cả là do Bale quá ham bóng khi anh thực hiện ngay cú dứt điểm thay vì chuyền vào giữa cho Pavlyuchenko và Defoe đang ở tình thế rất thuận lợi. Rồi đến khi Bale quyết định chuyền bóng thì Pavlyuchenko lại tỏ ra quá vô duyên trong trận đấu này.

Lần thứ hai chỉ trong vòng vài ngày Tottenham đã đánh bại cả hai đại gia của Premier League với gần như cùng một kịch bản: mở tỷ số từ khá sớm sau một tình huống cố định (lần này là quả phạt đền thành công của Defoe ở phút 15), Bale nhân đôi cách biệt (phút 44) và để cho đối phương gỡ lại một bàn trong những phút cuối cùng của trận đấu (Lampard, phút bù giờ thứ hai). Họ chơi phòng ngự rất tập trung và tận dụng tối đa những cơ hội phản công có được. Điều đó được thể hiện qua việc Chelsea chỉ có thể tung ra được 13 cú dứt điểm (4 lần bóng đi đúng hướng khung thành đối phương) trong khi Tottenham có đến 23 lần sút bóng trong vô số lần xuyên thủng hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ của Chelsea.

Kiếm được cả 6 điểm trong hai trận đấu khó khăn này và nhờ Man.City bại trận trước M.U, Tottenham đã giành lại được vị trí thứ tư với 2 điểm nhiều hơn “The Citizens”. Cuối tuần này, Tottenham lại phải hành quân đến sân của M.U và biết đâu đội bóng của ông Redknapp sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành ngôi vô địch giữa Chelsea và M.U.

Với Chelsea, có thể tâm lý quá chủ quan đã làm hại họ, bởi ai cũng nhận thấy họ đã đánh mất chính mình khi vinh quang đã gần kề. Nếu không kịp đặt chân xuống mặt đất thì e rằng số trận thua của Chelsea trong mùa này có lẽ chưa dừng lại ở con số 6, mà điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tham vọng tái chinh phục Premier League của họ.

HLV Ancelotti: “Chúng tôi vẫn nắm giữ cơ hội vô địch”



Nhà cầm quân người Ý Carlo Ancelotti khẳng định Chelsea không hoảng sợ và vẫn nắm chắc cơ hội vô địch trong tay sau trận thua Tottenham 1-2. “Chúng tôi biết cần phải làm những gì trong 3 trận còn lại (gặp Stoke City, Liverpool và Wigan).

HLV Ancelotti (phải) và trợ lý Ray Wilkins tỏ vẻ bồn chồn trong trận thua Tottenham - Ảnh: Reuters Không có lý do gì để hoảng sợ cả. Chelsea vẫn đang đứng đầu bảng với chỉ 3 trận đấu nữa là kết thúc, một vị thế mà bất cứ đội nào cũng muốn có, vì chúng tôi sẽ tự định đoạt cơ hội của mình bởi nếu thắng tất cả thì coi như đoạt chức vô địch”. Ông Ancelotti cũng cho biết thêm: “Tôi không có gì phàn nàn với công tác trọng tài, vì đó là một phần của cuộc chơi (ám chỉ đến tình huống trọng tài Phil Dowd cho Tottenham hưởng quả phạt 11m ở phút 14, cũng như ra một số quyết định bất lợi khác cho Chelsea - NV). Vấn đề của chúng tôi là khả năng phòng ngự từ xa quá kém, từ đó dẫn tới việc không kiểm soát được nhiều bóng và không gây được áp lực lên đối phương. Lampard ghi bàn ở cuối trận, nhưng đã quá muộn vì trước đó chúng tôi chỉ còn chơi với 10 người khi Terry phải rời sân vì thẻ phạt”.



Trong khi đó, HLV Harry Redknapp cho biết, ông đang chờ món quà “thưởng” là 1 chai rượu sâm - banh thượng hạng từ tay HLV Alex Ferguson, vì Tottenham của ông đã gián tiếp giúp M.U trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, sau phần trà rượu hẳn sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng, vì cuối tuần tới Tottenham sẽ làm khách trên sân Old Trafford của M.U, trong một bối cảnh mà đội nào cũng muốn thắng để đeo đuổi những mục tiêu riêng là chức vô địch (M.U) và ngôi vị thứ 4 (Tottenham - hiện đã hơn Man.City 2 điểm với cùng 34 trận đấu). G.Lao

Trần Tôn