Giải Ngoại hạng Anh: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Sau vòng 28, khoảng cách giữa đội đầu bảng Chelsea với M.U và Arsenal chỉ còn 1 và 3 điểm (61 so với 60 và 58). Trong tháng 3 này, giải Ngoại hạng Anh diễn ra các vòng đấu 29, 30, 31 và 32. Theo các chuyên gia bóng đá, nếu đội bóng nào sẩy chân ở 4 vòng đấu này thì nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi cuộc đua giành chức vô địch. Trong đó, chỉ có M.U sẽ có trận đấu khó khăn nhất khi phải tiếp đối thủ kỵ rơ Liverpool, còn Chelsea và Arsenal nhẹ gánh hơn khi chỉ gặp những đội bóng dưới cơ (Hull City, Bolton, Portsmouth, West Ham...). Nhưng giờ điều mà giới mộ điệu quan tâm nhất chính là những rắc rối nội bộ của đội đầu bảng Chelsea có thể sẽ khiến The Blues trắng tay khi tháng 3 kết thúc.

Về lực lượng, hiện cả 3 đội đều có những mất mát đáng kể, trong đó Arsenal và Chelsea trầm trọng hơn. Đội bóng của HLV Ancelotti sẽ không có sự phục vụ của M.Essien, A.Cole, P.Cech (do chấn thương), Ballack và Belletti (bị treo giò) trong tháng tới, chưa kể việc trung vệ J.Terry thi đấu ngày càng thiếu chắc chắn trước áp lực của dư luận sau scandal tình ái. Vì vậy, lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge đang đặt trên đôi chân của Drogba, Lampard và Anelka - những cầu thủ tuổi đã ngoài 30, thể lực không còn sung mãn. Trong trận Chelsea thua Man.City 2 - 4, thể lực các cầu thủ Chelsea sụt giảm khá nhanh trong hiệp 2 do vừa trở về từ Champions League hồi giữa tuần trước. Hơn ai hết, HLV Ancelotti đang thấm thía lời phát biểu của HLV Wenger của Arsenal khi M.U bị Leeds loại khỏi FA Cup trên The Sun: “Ước chi được như ông Ferguson”. Ý Wenger muốn nói các cầu thủ sẽ không đảm bảo được thể lực khi phải “cày ải” trên nhiều mặt trận cùng lúc.

M.U đã giải quyết xong mặt trận League Cup vào hôm qua và sẽ bước vào tháng 3 với Champions League và giải Ngoại hạng Anh. Tương tự là Arsenal và Chelsea, nhưng The Blues còn phải thi đấu thêm ở FA Cup (cũng trong tháng 3). Vì thế, Chelsea sẽ phải gồng mình chiến đấu ở 3 mặt trận trong tình cảnh thiếu hụt lực lượng. Arsenal sẽ tiếp tục vắng cặp tiền đạo Persie, Eduardo, trong khi M.U không có Rio Ferdinand. Như vậy, Ancelotti sẽ xoay xở thế nào để bảo toàn lợi thế về điểm số? M.U thắng hay thua Liverpool? Hay ai sẽ ghi bàn cho Arsenal khi đang khủng hoảng hàng công. Tất cả những điều đó sẽ làm cho cuộc đua “tam mã” trong tháng 3 càng nóng hơn và hứa hẹn nhiều kịch tính.

Tây Nguyên