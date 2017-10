 Giải Ngoại hạng Anh - Vòng 28: Viên kim cương thô

Lần đầu tiên giữ sạch mành lưới sau 5 trận đấu và phần thưởng dành cho Liverpool là ngôi nhì bảng.



Hàng thủ của Liverpool (phải) đã thành công trong việc bảo vệ nguyên vẹn lưới nhà

Trong bóng đá, có những điều không chờ đợi mà vẫn cứ đến. Chẳng hạn, thật khó có thể nghĩ rằng Arsenal sẽ trắng tay trên sân của Stoke và Liverpool sẽ giữ sạch mành lưới trước Southampton. Thế mà điều đó đã xảy ra và “Đoàn quân đỏ”, nhờ 3 bàn thắng của Suarez, Sturridge và Gerrard, đã vươn lên chiếm ngôi nhì bảng ở vòng 28 (59 điểm, thua Chelsea đầu bảng 4 điểm) .

Từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, HLV Rodgers đã bất ngờ chuyển sang 4-4-2 với hàng tiền vệ được bố trí theo hình viên kim cương. Trong đó, Coutinho chơi cao nhất ở vai trò “số 10” còn Gerrard trụ ngay phía trước hàng hậu vệ. Nguyên nhân có thể là do ông muốn có thêm một tiền vệ trung tâm (Allen) nhằm đối phó với sức ép từ tuyến giữa của Southampton.

Trong giai đoạn đầu, có thể là do bất ngờ, Southampton đã không thể đối phó với cặp tiền đạo Suarez - Sturridge của Liverpool và phải nhận bàn thua ngay ở phút 16. Tuy nhiên, sau đó do Coutinho chơi kém và trục giữa bộc lộ nhiều khoảng trống giữa Gerrard với Henderson và Allen nên thế trận “Đoàn quân đỏ” chông chênh và đã bị đội chủ nhà khai thác khá triệt để. May mắn là các hậu vệ của Liverpool đã chơi rất tốt ở trận đấu này, kể cả việc đổi cánh giữa Flanagan và Johnson vẫn tạo sự ổn định giúp họ giữ sạch mành lưới.

Chỉ cho đến khi HLV Rodgers tung Sterling vào sân (thay Coutinho ở phút 57) để chuyển về lại 4-3-3 thì mọi chuyện mới thay đổi. Sterling ghi bàn ngay ở cú chạm bóng đầu tiên và Liverpool lấy lại được thế trận. Ở đây, điều đáng tiếc duy nhất là Sturridge đã chơi không đúng phong độ khiến bộ ba “SSS” đánh mất phần nào sự hủy diệt và bản thân anh cũng không thể ghi được bàn thắng trong 9 trận liên tục.

Do còn hơi thô, “viên kim cương” sẽ chỉ có thể là một giải pháp tạm thời chứ chắc chắn không phải là sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Rodgers.

Nam Khang

>> Cơ hội được chơi bóng tại sân nhà của Liverpool

>> Cúp FA: Hạ Liverpool, Arsenal gặp Everton ở tứ kết

>> Olivier Giroud 'phá sức' khiến Arsenal thua Liverpool

>> VFF phủ nhận thông tin mời CLB Liverpool đến Việt Nam

>> Liverpool trở lại cuộc đua vô địch

Nam Khang