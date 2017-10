Giải Ngoại hạng Anh: Zola trước “giá treo cổ”

Bình luận viên Harry Harris của Soccernet xem trực tiếp tại sân Upton Park cho biết: “Zola gần như sụp đổ khi West Ham nhận bàn thua thứ hai ở đầu hiệp 2 do Ronald Zubar ghi ở phút 58 (trước đó Kevin Doyle đã mở tỷ số 1-0 cho đội khách ở phút 28). Sau đó, West Ham coi như tắt mọi hy vọng khi Matthew Jarvis nâng tỷ số lên 3-0. Mãi đến cuối trận, Franco mới gỡ bàn danh dự cho đội chủ nhà. Trên khán đài, không chỉ CĐV Wolves (Wolverhampton) chế giễu Zola: “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”, mà CĐV của “Những cái búa” (biệt danh của West Ham) cũng la ó không ngớt: “Ông không mặc vừa cái áo đó đâu” - ý nói Zola không xứng đáng làm HLV”.

Quả thực, áp lực đang càng lúc đè nặng lên đôi vai của HLV Zola. Bởi nếu West Ham rớt hạng (hiện đứng sát nhóm cuối bảng với khoảng cách chỉ còn 3 điểm) thì không thể tưởng tượng điều tồi tệ gì sẽ đến, và có lẽ một “Portsmouth thứ hai” sẽ xuất hiện. Hai ông chủ mới của West Ham là David Gold và David Sullivan chỉ mới bỏ ra khoảng 50 triệu bảng để sở hữu CLB hồi đầu năm nay, trong lúc khoản nợ còn lại vẫn trên dưới 60 triệu bảng. Do đó nếu rớt hạng, West Ham sẽ bị thiệt hại nặng về kinh tế và kéo theo một loạt hệ quả khó lường vì CLB không đủ khả năng trả nợ và có khả năng sẽ bị phá sản giống như Portsmouth. Chính vì vậy, người phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất chính là HLV Zola. Bản thân Zola cũng thừa nhận: “Đây là một đòn mạnh đánh vào cá nhân tôi và CLB. Tôi nhận mọi trách nhiệm, hãy chỉ trích tôi, nhưng đừng chỉ trích các cầu thủ. Vì đó là lỗi của tôi”. Sau trận đấu, tiền đạo Carlton Cole còn suýt ẩu đả với một CĐV nhà vì bị chửi mắng thậm tệ trong lúc đi vào phòng thay đồ, rất may là các nhân viên an ninh và tiền đạo McCarthy can thiệp kịp thời.

Báo chí Anh cho biết Zola hiện lâm vào tình thế có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ban lãnh đạo West Ham vẫn sẽ cho Zola một cơ hội chót, đó là phải giành 3 điểm trước Stoke City vào cuối tuần này. Nếu không, vị HLV người Ý từng là huyền thoại ở Chelsea sẽ ra đi với 1,9 triệu bảng tiền đền bù, và Slaven Bilic hoặc Mark Hughes sẽ đến thay thế để cứu vãn tình cảnh đầy khó khăn của West Ham với 7 vòng đấu còn lại.

Nếu Zola vẫn còn cơ hội sửa sai, thì tại giải La Liga, HLV Manolo Jimenez của Sevilla đã bị sa thải ngay lập tức sau trận hòa 1-1 trước đội cuối bảng Xerez cũng trong rạng sáng qua. Sevilla vừa bị CSKA Moscow loại khỏi tứ kết Champions League giữa tuần trước, và kết quả nói trên như một giọt nước tràn ly khiến ông Jimenez phải ra đi.

Giang Lao