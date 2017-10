Giggs từ chối Mourinho, kiên quyết rời M.U

Theo The Sun cho hay, dù “Người đặc biệt” sẽ tạo nên cuộc “thay máu” đội hình “Quỷ đỏ” nhưng ông vẫn muốn giữ lại Giggs. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng, một người hiểu rõ M.U như Giggs sẽ giúp ông dễ dàng gắn kết “Bầy Quỷ đỏ”.

Đáp lại tấm chân tình của Mourinho, trợ lý 42 tuổi thẳng thừng từ chối. Cựu cầu thủ M.U quyết định chấm dứt mối lương duyên 29 năm với “Quỷ đỏ” để đi tìm những thử thách mới.

Một phần nguyên nhân được lý giải, Giggs bất mãn với ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vì đã không bổ nhiệm ông lên giữ chức HLV như lời đã hứa. Cựu cầu thủ 42 tuổi đã từng làm trợ lý cho David Moyes. Ngay sau khi nhà cầm quân này bị sa thải, ban lãnh đạo M.U đã hứa hẹn sẽ bổ nhiệm Giggs.

Nhưng sau đó, Louis van Gaal lại về ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford và Giggs tiếp tục nhiệm vụ phò tá HLV người Hà Lan suốt 2 năm. Khi thông tin sa thải Van Gaal rộ lên, Giggs được kì vọng sẽ là người kế vị. Nhưng việc ban lãnh đạo quyết chọn Mourinho về thay thế khiến mọi mong chờ của trợ lý 42 tuổi sụp đổ.

Sở dĩ, ban lãnh đạo M.U không thể tin dùng Giggs cho vị trí HLV trưởng là vì đây không phải là công việc dễ dàng. Một HLV già dặn kinh nghiệm như Van Gaal mà vẫn không thể trụ được cho đến khi hết hợp đồng. Do vậy, nhà cầm quân non kinh nghiệm như Giggs không thể đem lại sự an tâm cho ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

Nhiều thông tin cho rằng, một vài thành viên đã ra sức thuyết phục Ed Woodward bổ nhiệm Giggs. Nhưng trước thông tin Man City sẽ đón Pep Guardiola đã buộc M.U phải gấp rút tìm người thay thế xứng tầm. Một HLV có cá tính mạnh như Mourinho là lựa chọn hoàn hảo cho mong muốn của những người đang lãnh đạo M.U.

Chưa kể, Giggs không được ưu ái ở Old Trafford vì vết nhơ chuyện đời tư trong quá khứ. Với một CLB lớn như M.U, việc cân nhắc chọn lựa người cầm quân là việc rất quan trọng.Việc bổ nhiệm Giggs ít nhiều sẽ gây nên những ý kiến trái chiều và phần nào khiến hình ảnh của M.U xấu đi. Do vậy, Giggs khó lòng có thể thoát khỏi các bóng của các HLV trưởng tại M.U. Vì thế, quyết định ra đi của trợ lý 42 tuổi có thể sẽ mở ra những cơ hội mới và hấp dẫn hơn cho Ryan Giggs.

Phương Nguyên