Giờ phán quyết

Dù thi đấu không thành công trong hai trận đầu tiên (hòa cùng tỷ số 1-1 trước Paraguay và New Zealand) nhưng con đường dẫn vào vòng 1/8 vẫn đang rộng mở trước mặt đội tuyển Ý. Chỉ cần đánh bại Slovakia vào đêm nay, thậm chí là hòa trong trường hợp Paraguay thắng New Zealand, “Squadra Azzurri” sẽ vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, đội tuyển Ý cần phải thay đổi triệt để từ lối chơi đến con người. Sự trở lại của tiền vệ Pirlo sau khi bình phục chấn thương, nếu là sự thật, có thể được xem là thay đổi quan trọng nhất, bên cạnh việc siết chặt lại hàng phòng ngự và tăng cường hỏa lực cho mặt trận tấn công. Nhiều khả năng ông Lippi sẽ quay trở lại sơ đồ 4-3-3 để sử dụng bộ ba Iaquinta, Pazzini và Di Natale trên tuyến đầu, đẩy Gilardino và Pepe lên hàng ghế dự bị. Tiền vệ Marchisio cũng sẽ mất chỗ bởi 3 tiền vệ được ưu tiên có thể sẽ là Pirlo, De Rossi và Montolivo.

HLV Trần Văn Phúc: Ý sẽ tìm lại chính mình



Đây là trận mà Ý cần đẩy tốc độ lên cao để sớm giải quyết thế trận. Ý cũng cần phải tổ chức lại tuyến giữa để không cho Slovakia có khoảng trống. Đặc biệt HLV Lippi cần thay đổi chiến thuật, không nên cứng nhắc và bảo thủ nữa. Tôi nghĩ Ý sẽ vượt qua đối thủ với cách biệt chỉ 1 bàn, có thể 1-0 hoặc 2-1. Ở trận còn lại của bảng F, Paraguay sẽ thắng New Zealand với tỷ số 1-0 để đứng đầu bảng.

Thế nhưng, một khi trung vệ Cannavaro vẫn hiện diện ở hàng phòng ngự thì có nghĩa là đội tuyển Ý sẽ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là khi Slovakia buộc phải chơi tấn công ở trận này qua việc tăng cường tối đa các đợt không kích. HLV Weiss cũng có thể sẽ thực hiện vài sự thay đổi qua việc trọng dụng Cech và Stoch nếu như tiền vệ công này kịp bình phục.

Ý cần phải chơi tấn công đa dạng hơn chứ nếu cứ tiếp tục rót bóng bổng vào trước khung thành đối phương như kiểu đá cầu thì khó làm nên chuyện trước những hậu vệ cao kều của Slovakia. Mọi hy vọng sẽ được đặt vào những đường chuyền sáng tạo của Pirlo, nhưng liệu tiền vệ này có kịp lấy lại phong độ sau thời gian dưỡng thương? Ý có thể không thắng nhưng đánh bại họ lại không phải là chuyện dễ dàng nên cách tốt nhất là Slovakia nên chuẩn bị tinh thần để quay về nhà sau trận đấu này.

Trong trận đấu còn lại của bảng F, cả hai đội Paraguay và New Zealand hầu như sẽ giữ lại nguyên vẹn đội hình ở trận đấu trước để phục vụ cho mục tiêu đoạt vé vào vòng 1/8. Do New Zealand buộc phải thắng nên có thể Paraguay sẽ tận dụng được những khoảng trống trong hàng phòng ngự của đối thủ này để giành trọn 3 điểm, đồng thời chính thức sở hữu ngôi đầu bảng. Việc New Zealand có được 2 điểm tính cho đến thời điểm này đã là thành quả vượt quá sự mong đợi của họ, nên nếu phải sớm chia tay VCK World Cup 2010 thì thầy trò ông Herbert cũng chẳng có gì để tiếc nuối.

Mọi chuyện sẽ không đơn giản và dễ dàng trong giờ phán quyết của bảng F.

- HLV Marcelo Lippi (Ý): "Ở giải năm nay Ý đang gặp phải một số vấn đề về lực lượng, nhưng tôi nghĩ đội vẫn chơi rất tốt ở 2 trận vừa qua. Chúng tôi chỉ không gặp may trong trận hòa New Zealand. Slovakia có lối đá rất khó chịu xoay quanh các cầu thủ đang chơi bóng ở Ý và Anh nhưng tôi đã có phương án để thắng họ".



- HLV Vladimir Weiss (Slovakia): "Hamsik chơi bóng ở Ý nhiều năm nên anh ấy rất hiểu bóng đá nước này. Ý không thực sự mạnh ở giải này, nhưng nên nhớ họ là ĐKVĐ thế giới. Chúng tôi sẽ vẫn giữ lối đá phòng ngự phản công để hướng đến mục tiêu kiếm 1 điểm".



- 2 đội gặp nhau 1 lần, Ý thắng 3-0. Tỷ lệ cược: Ý chấp 1 trái, ăn 9.



- HLV Gerardo Martino (Paraguay): "Không ai còn nghĩ New Zealand là đội bóng lót đường ở giải này sau 2 trận lượt đầu. Họ không những nguy hiểm với các pha tạt cánh đánh đầu quen thuộc, mà còn triển khai nhiều pha đánh trung lộ khá nhuần nhuyễn. Tôi khâm phục tinh thần thi đấu và khả năng phòng ngự của họ".



- HLV Ricki Herbert (New Zealand): "Chúng tôi vẫn có quyền mơ một suất đi tiếp ở bảng này. Các cầu thủ của tôi đang có một sự tự tin rất lớn sau khi cầm chân ĐKVĐ thế giới. Chúng tôi không có ngôi sao nhưng đội có một tinh thần tập thể tuyệt vời".



- 2 đội gặp nhau 1 lần, Paraguay thắng 3-2. Tỷ lệ cược: Paraguay chấp 1 trái, ăn 9. (Nguồn: Asianbookie). T.Nguyên

Trần Tôn