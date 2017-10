Hạ Napoli, Inter Milan áp sát AS Roma

Với kết quả này, thầy trò Roberto Mancini áp sát tốp 3 khi chỉ còn kém AS Roma 3 điểm (61 so với 64). Còn Napoli, họ vẫn thua Juventus, đội đầu bảng, 6 điểm. Nếu "Bà đầm già" hạ Palermo trong cuộc chạm trán diễn ra lúc 20 giờ tối nay, đội bóng thành Turin coi như chạm một tay vào danh hiệu vô địch.



Trận này, Mauro Icardi trở thành người hùng của Inter. Anh ghi 1 bàn và kiến tạo đường chuyền cho đồng đội lập công. Đội chủ nhà cũng định đoạt số phận trận đấu ngay trước giờ nghỉ khi dẫn Napoli 2-0. Với Mauro Icardi, bàn thắng vào lưới thủ thành Pepe Reina ở ngay phút thứ 4 giúp anh có 15 bàn mùa này, đồng thời tổng số pha lập công cho Inter giờ đã nâng lên thành 46 bàn.

Icardi đã ghi 15 bàn cho Inter mùa này - Ảnh: AFP Icardi đã ghi 15 bàn cho Inter mùa này - Ảnh: AFP

Sau trận đấu, chân sút người Argentina tự tin nói với Sky Sports Italia: "Chúng tôi hôm nay đã chứng minh Inter là một đội bóng mạnh. Tôi chắc AS Roma đã theo dõi trận đấu, và họ sẽ cảm thấy bị áp lực". Dù vậy, chiến thắng cho Inter là khá may mắn vì Icardi đã rơi vào thế việt vị ở bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4.Cũng theo Mauro Icardi, anh cho biết Inter sẽ chiến đấu tới cùng để đua tranh với AS Roma trong cuộc cuộc đua tới suất dự Champions League mùa sau.