Hạ Sampdoria, Inter Milan tìm lại hy vọng dự Champions League

Nhà cựu vô địch Serie A Inter Milan đã thắp lại hy vọng giành vé dự Champions League sau khi tìm được chiến thắng 3-1 trước Sampdoria ở vòng 26 Serie A diễn ra rạng sáng nay (21.2, giờ Việt Nam).

Danilo D'Ambrosio, Joao Miranda, và Mauro Icardi là tác giả các bàn thắng giúp Inter có trận bất bại thứ ba liên tiếp trên sân nhà. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 trong năm 2016 của đội bóng thành Milan. Ba điểm có được giúp thầy trò Roberto Mancini vươn lên hạng 4 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội xếp thứ 3 Fiorentina 1 điểm, cũng như hơn AS Roma 1 điểm. Hai đội này sẽ lần lượt chạm trán Atalanta và Palermo vào tối nay và rạng sáng mai (22.2).



Theo Fox Sports, trận đấu trên sân Meazza vừa qua chứng kiến sự xuất hiện của hai tên tuổi lừng danh Jose Mourinho, người từng đưa Inter đến cú ăn ba lịch sử vào năm 2010 và cựu tiền đạo khét tiếng bóng đá thế giới Ronaldo (Ro "béo"). Dù vậy, tình cảm người hâm mộ dành cho cả hai hoàn toàn trái ngược. Trong khi Mourinho được chào đón nồng nhiệt, thì Ronaldo lại bị la ó. Lý do vì cựu tiền đạo tuyển Brazil từng dứt áo rời Inter để sang Real Madrid và sau đó gia nhập kình địch cùng thành phố AC Milan.

Niềm vui của các cầu thủ Inter sau khi có bàn thắng - Ảnh: AFP Niềm vui của các cầu thủ Inter sau khi có bàn thắng - Ảnh: AFP

Quay lại với những diễn biến chiến của cuộc chạm trán giữa Inter và Sampdoria, đội khách tỏ ra lấn lướt vào đầu trận, song, Inter lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 23 do công D'Ambrosio. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ 27 tuổi từ tháng 10.2014 tới nay. Cũng trong hiệp 1, D'Ambrosio suýt biến từ người hùng thành tội đồ khi trong một nỗ lực cản phá cú dứt điểm của Joaquin Correa đã để bóng chạm tay, tuy nhiên, may mắn đứng về phía Inter Milan khi trọng tài bỏ qua tình huống này.Sau giờ nghỉ, Inter chơi bùng nổ hơn. Hãng tin ESPN mô tả những gì họ thể hiện sau giờ nghỉ bằng khái niệm "dạy cho đối thủ cách điều khiển trận đấu". Đội chủ nhà liên tiếp có thêm hai bàn thắng sau đó nhờ nỗ lực của Miranda và Mauro Icardi. Vào cuối trận, Sampdoria có được bàn danh dự do công Fabio Quagliarella. Với Sampdoria, trận thua này khiến họ vẫn ngụp lặn nơi sát đáy bảng xếp hạng. Chỉ cần Frosinone giành được chiến thắng trước Lazio, Sampdoria có khả năng rơi xuống vị trí nguy hiểm.