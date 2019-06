Hai CLB Trung Quốc đưa đề nghị ‘khủng’ mời chào ‘Chiếc giày vàng’ Ngoại hạng Anh

Theo tờ The Times, ngôi sao người Gabon đang trở thành đối tượng được quan tâm chuyển nhượng từ 2 CLB thuộc Chinese Super League (CSL). Nguồn tin từ tờ này tiết lộ Guangzhou Evergrande đã có những động thái trở lại cuộc đua để có được chữ ký của Aubameyang. Trước khi chuyển đến Arsenal từ Dortmund vào tháng 1 năm ngoái với giá 56 triệu bảng, tiền đạo nổi tiếng của tuyển Gabon từng nhận đề nghị gia nhập CLB Guangzhou Evergrande (đội bóng đang được dẫn dắt bởi hậu vệ huyền thoại người Ý Fabio Cannavaro) với mức lương 300.000 bảng/tuần.

AFP Aubameyang (phải) không thể giúp Arsenal vượt qua Chelsea ở chung kết Europa League để đoạt vé dự Champions League mùa tới

Theo báo giới Anh, Shanghai SIPG cũng đưa ra lời đề nghị cho Aubameyang với mức lương tương tự. Aubameyang - người bước sang tuổi 30 năm nay, trước đó đã đồng giành giải thưởng “Chiếc giày vàng” của Ngoại hạng Anh mùa giải 2018 - 2019 khi cùng ghi được 22 bàn như bộ đôi Mohamed Salah và Sadio Mane của Liverpool.

Tờ The Times cho hay đã xuất hiện một số thông tin về việc Aubameyang đang xem xét lời đề nghị từ các CLB của Trung Quốc sau khi Arsenal không giành được vé dự Champions League mùa tới. Một lý do khác là “Pháo thủ” không thể đáp ứng được yêu cầu tăng lương của chân sút này so với mức 190.000 bảng/tuần mà anh đang nhận hiện tại.

Ở mùa giải vừa qua, Arsenal đã không thể cạnh tranh một vị trí ở top 4 Ngoại hạng Anh để có vé dự Champions League mùa tới. Cuối tháng vừa qua, hy vọng có suất dự đấu trường danh giá nhất châu Âu của "Pháo thủ" cũng chấm dứt khi thua Chelsea 0-2 ở trận chung kết Europa League.

AFP Guangzhou Evergrande đang cần tăng cường lực lượng để lấy lại ngôi vô địch CSL

Truyền thông châu Á cho biết nếu đồng ý chuyển đến Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Aubameyang sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại CSL. Tuy nhiên, để có được chữ ký của ngôi sao của sân Emirates, 2 CLB của Trung Quốc phải chứng minh được tài chính đảm bảo để có thể “cung phụng” mức lương” rất lớn để không vi phạm quy định của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc trong việc siết chặt chuyển nhượng tràn lan trong nhiều năm qua.