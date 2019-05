Hai nhân vật quan trọng của Arsenal không dự trận chung kết Europa League với Chelsea

Đoàn quân của HLV Unai Emery có cơ hội có vé chơi ở đấu trường Champions League mùa giải sau nếu chiến thắng Chelsea của Maurizio Sarri ở Azerbaijan vào đêm 29.5 tới. Rõ ràng việc này khả thi hơn so với giành vị trí thứ ba tại Giải ngoại hạng Anh để có một suất vào thẳng vòng bảng giải đấu ưu tú nhất châu Âu mùa bóng 2019-2020.

Thế nhưng ông Wenger, người đã dành 22 năm trong sự nghiệp của mình để dẫn dắt Arsenal, người đã rời khỏi sân Emirates cuối mùa giải trước sau ngần ấy năm cống hiến đời mình, đã tiết lộ rằng ông sẽ không đến Azerbaijan để xem Arsenal mà đến... Madrid để xem đối thủ cùng thành phố London với Arsenal là Tottenham có giành được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu hay không.

"Tôi sẽ xem Arsenal đá với Chelsea ở đâu ư? Trên truyền hình chứ đâu! Tôi sẽ không đến Baku vì những cam kết cá nhân, hẳn nhiên tôi phải tôn trọng điều đó. Vì thế, tôi sẽ xem nó trên truyền hình nhưng tôi sẽ đến Madrid để xem trận chung kết lớn hơn", Wenger nói với talkSPORT .

Một người đàn ông khác cũng sẽ không có mặt ở Baku để thậm chí ngồi trên khán đài xem Arsenal chiến đấu với Chelsea, đó là tiền vệ Henrikh Mkhitaryan. Đội trưởng của tuyển Armenia vắng mặt do lo ngại về sự an toàn của mình ở Azerbaijan bởi hai quốc gia hiện đang có những bất đồng về chính trị. Dù UEFA đảm bảo Mkhitaryan sẽ an toàn nhưng anh quyết định không mạo hiểm.