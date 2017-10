Hai thái cực Barcelona và Real Madrid

* Kết quả Ligue 1

(TNO) Barcelona và Real Madrid như đang ở hai thế giới khác biệt. Trong loạt trận vòng 17 La Liga diễn ra rạng sáng 23.12 (giờ VN), khi mà Barcelona tiếp tục thăng hoa với chiến thắng 3-1 trên sân Valladolid thì Real Madrid phải nhận thất bại 2-3 trong chuyến làm khách đến Malaga.

Barcelona đã có thể yên tâm về mặt trận La Liga - Ảnh: Reuters

Bất chấp sự vắng mặt của huấn luyện viên (HLV) Tito Vilanova, người vừa phải lên bàn mổ hôm 20.12 vừa qua, Barcelona vẫn giành được 3 điểm trong trận đấu với Valladolid.

Tiền đạo Lionel Messi đã nâng thành tích ghi bàn trong năm 2012 của anh lên thành 91 bàn khi lập công ở phút 60. Trước đó, Xavi Hernandez cũng ăn mừng việc gia hạn hợp đồng với Barcelona bằng cách ghi bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1.

Dù Valladolid có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Javi Guerra ở phút 89 nhưng vào thời gian bù giờ, tài năng trẻ Cristian Tello đã ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ Catalan.

Chiến thắng này đã giúp cho Barcelona khép lại năm 2012 đầy ấn tượng. Đội bóng chủ sân Nou Camp đã lập kỷ lục khi thắng 16 trong 17 trận đấu kể từ khi mùa giải mới tại La Liga bắt đầu. Với khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng Atletico Madrid (49 điểm so với 40) và 16 điểm so với Real Madrid, xem ra Barcelona có thể yên tâm về mặt trận trong nước.



Việc Casillas phải ngồi ngoài là một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid thua trận - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, mọi chuyện đang diễn ra hết sức tồi tệ với Real Madrid. Hồi tuần trước, thầy trò Jose Mourinho đã bị Espanyol cầm hòa với tỷ số 2-2 ngay tại Bernabeu. Sau trận đấu đó, HLV Mourinho đã chính thức thừa nhận đội bóng của ông không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Trong trận đấu trên sân Malaga vừa qua, "Người đặc biệt" đã khiến người ta ngạc nhiên khi để thủ môn đội trưởng Iker Casillas ngồi trên băng ghế dự bị. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm Casillas không được bắt chính dù không bị chấn thương.

Quyết định của HLV Mourinho đã phải trả giá khi thủ môn dự bị Antonio Adan có lỗi trong hai tình huống Santa Cruz ghi bàn cho Malaga ở các phút 73 và 76. Bên cạnh đó, Real Madrid còn bị thủng lưới ở phút 49 khi Isco dứt điểm thành công ở ngay rìa khu vực cấm địa.

Chính vì vậy, pha đá phản lưới nhà của Sergio Sanchez và bàn thắng do Karim Benzema ghi là không đủ để giúp Real Madrid giành điểm từ tay Malaga.

Thất bại này càng khiến cho sức ép đè nặng lên vai HLV Mourinho. Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra không hề lo lắng về vị trí của ông tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Tại sao tôi lại phải lo lắng về công việc của mình? Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ có thể buồn khi thua trận nhưng đừng để phải hối tiếc vì đã thi đấu không hết khả năng. Bản thân tôi cũng vậy. Tất nhiên là tôi cũng buồn khi Real Madrid thua trận nhưng về mặt công việc, tôi đã nỗ lực hết sức", Reuters dẫn lời HLV Mourinho sau trận đấu.

Kết quả các trận đấu Betis 1 - 2 Mallorca Valladolid 1 - 3 Barcelona Osasuna 1 - 1 Granada Malaga 3 - 2 Real Madrid Bilbao 0 - 2 Zaragoza

Kết quả các trận đấu vòng 19 Ligue 1 Lille 4 - 1 Montpellier Ajaccio 2 - 4 Rennes Bordeaux 0 - 0 Troyes Bastia 4 - 2 Nancy Lorient 2 - 2 Reims Lyon 3 - 0 Nice

Tân Lam