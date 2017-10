Hàng công AS Roma được tăng viện

ESPN đưa tin tiền đạo Stephan El Shaarawy sẽ trở lại Ý thi đấu trong màu áo AS Roma theo hợp đồng cho mượn từ AC Milan.

El Shaarawy sẽ khoác áo Roma trong thời gian tới - Ảnh: AFP El Shaarawy sẽ khoác áo Roma trong thời gian tới - Ảnh: AFP

Đầu mùa giải năm nay, El Shaarawy được AC MIlan cho AS Monaco mượn. Song, thời gian thi đấu trên đất Pháp không thành công với chân sút 23 tuổi. Sau 15 trận, tay săn bàn người Ý tịt ngòi. Chán ngán trước phong độ của El Shaarawy, AS Monaco muốn đẩy tiền đạo này khỏi CLB càng sớm càng tốt.



May thay, AS Roma vào cuộc. Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô tin El Shaarawy sẽ trở thành sự bổ sung thích hợp cho hàng công đội nhà. Hè 2015, AS Roma có chữ ký Edin Dzeko từ Manchester City, tuy nhiên, tiền đạo này mới ghi 3 bàn. Gervinho là mũi nhọn hàng đầu của Roma, với 6 bàn. Chính vì không có được hàng công mạnh mẽ, Roma thi đấu rất phập phù. Họ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Napoli tới 12 điểm.

Dzeko chưa để lại ấn tượng từ khi chuyển đến thi đấu cho Roma - Ảnh: AFP Dzeko chưa để lại ấn tượng từ khi chuyển đến thi đấu cho Roma - Ảnh: AFP

Theo Sky Sports, El Shaarawy đã có mặt tại Roma và sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào ngày 28.1. Có khả năng cựu tiền đạo AC Milan sẽ thay thế vị trí của Gervinho, người yêu cầu Roma cho phép ra đi để sang Trung Quốc thi đấu. Vừa qua, Giám đốc điều hành Adriano Galliani của Milan cho biết vụ chuyển nhượng El Shaarawy sang Roma đã gần hoàn tất.



Chia sẻ với báo chí, tiền đạo từng ghi 27 bàn sau 101 trận cho Milan cảm thấy rất tự tin khi được trở lại Serie A thi đấu. Anh nói: "Tôi cảm thấy sẵn sàng và hy vọng có thể đóng góp cho Roma. Tôi không muốn nói gì nhiều lúc này. Bản thân rất háo hức cho thử thách ở Roma".



