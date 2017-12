Hàng loạt CLB của Đức đòi tiền sau khi tuyển U.20 Trung Quốc hủy du đấu

Theo báo giới Đức, DFB hôm 25.12 đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận đá 16 trận đấu giao hữu của tuyển U.20 Trung Quốc với các CLB thuộc giải Regionalliga Südwest. Đây là loạt trận giao hữu nằm trong kế hoạch chuẩn bị hướng đến Olympic 2020 và tham vọng trở thành cường quốc bóng đá trong tương lai của Trung Quốc. Trong đó, 16/19 CLB thuộc giải Regionalliga Südwest (3 CLB phản ứng từ chối tham gia) sẽ được Trung Quốc trả 15.000 euro cho mỗi đội.

Quyết định hủy giao hữu của DFB được đưa ra sau khi U.20 Trung Quốc gặp sự cố trong trận đầu tiên gặp CLB TSV Schott Mainz hồi tháng trước. Lý do bắt nguồn từ phản ứng của tuyển U.20 Trung Quốc trước việc một số CĐV có mặt trên khán đài ở trận đấu trên treo cờ Tây Tạng.

Theo đó, ở phút 23 thuộc trận TSV Schott Mainz, các tuyển thủ U.20 Trung Quốc đã bỏ ra ngoài sân từ chối thi đấu khi phát hiện CĐV treo cờ Tây Tạng, địa phương đang mâu thuẫn với Trung Quốc trong vấn đề đòi tự trị. Sau 25 phút bị gián đoạn, tuyển U.20 Trung Quốc đồng ý trở lại sân do cờ Tây Tạng được gỡ xuống trước khi thua TSV Schott Mainz 0-3. Tuy nhiên, chuyến du đấu của U.20 Trung Quốc phải tạm dừng ngay sau đó do đối thủ tiếp theo là FSV Frankfurt từ chối ngăn chặn CĐV biểu tình và treo cờ Tây Tạng.

Trước sự cố trên, DFB khẳng định không thể cấm các CĐV treo cờ Tây Tạng do sẽ xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân Đức. Trong khi đó, phía Trung Quốc không chấp thuận việc bị “xúc phạm” trong các trận đấu còn lại và yêu cầu Đức phải can thiệp. “Việc hủy bỏ được quyết định bởi DFB và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc”, một tuyên bố ngắn gọn của DFB.

Sau khi quyết định hủy chuyến du đấu của U.20 Trung Quốc được thông báo, hơn 10 CLB thuộc giải Regionalliga Südwest lập tức lên tiếng đòi phải trả số tiền 15.000 euro cho mỗi đội như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Giám đốc điều hành của CLB Kickers Offenbach là Christopher Fiori cho biết: “Chúng tôi và các câu lạc bộ khác, sẽ chiến đấu để lấy được tiền. Chúng tôi có một hợp đồng, chúng tôi đã bố trí thời gian và sẵn sàng để thi đấu và sẽ không từ bỏ tiền”. Chủ tịch CLB FSV Frankfurt cũng đồng quan điểm khi nhấn mạnh: “Trận đấu của chúng tôi (gặp U.20 Trung Quốc) đã bị hủy bỏ trước thời điểm diễn ra 24 giờ. Chi phí chúng tôi đã bỏ ra 6.000 euro nên yêu cầu DFB phải trả".

