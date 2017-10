Hàng loạt cựu danh thủ M.U kêu gọi 'trảm' HLV Van Gaal

(TNO) Sau cựu danh thủ Paul Scholes đến lượt Andrei Kanchelskis đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo Manchester United (M.U) cắt hợp đồng với HLV Louis van Gaal.

>> HLV Van Gaal sốc khi M.U chỉ còn 1 cầu thủ chấn thương

>> HLV Van Gaal: ‘Falcao chưa cho thấy anh xứng đáng ở lại M.U’

>> Vợ Falcao 'phản pháo' HLV Van Gaal

>> HLV Van Gaal đau đầu vì lực lượng của M.U

>> Van Gaal lập kỷ lục èo uột, David Moyes được nâng tầm



M.U không còn là ứng cử viên đầy tiềm năng cho ngai vàng Premier League - Ảnh: Reuters

Sau vòng 22, Quỷ đỏ thành Manchester mới chỉ giành được 40 điểm, chỉ hơn 3 điểm so với thời điểm này mùa trước. Có chút bất ngờ khi M.U đang xếp vị trí thứ 4 nhưng trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh như Liverpool, Arsenal, Everton sa sút.

Tháng 5.2014 nhà cầm quân người Hà Lan đến sân Old Trafford và được lãnh đạo Quỷ đỏ cấp ngay 150 triệu bảng tăng cường lực lượng. Thế nhưng thành tích mà Van Gaal mang về cho Old Trafford chẳng hơn là mấy so với David Moyes - người tiền nhiệm đã sớm ra đi trước đó.

Về mặt lối chơi, HLV Van Gaal đang bị chỉ trích dữ dội vì việc áp dụng sơ đồ 3-5-2. Bởi vậy, cựu danh thủ M.U Andrei Kanchelskis đã lên tiếng thúc giục ban lãnh đạo Quỷ đỏ “trảm” Van Gaal nếu muốn trở lại ngai vàng Premier League.



HLV Louis Van Gaal đang bị chỉ trích - Ảnh: Reuters

“Nếu Louis van Gaal tiếp tục nắm quyền, M.U sẽ không thể vô địch Premier League trong vòng 10 năm nữa. Tôi không hiểu thể loại bóng đá mà ông ta đang nhồi nhét vào các cầu thủ M.U. Tôi không võ đoán về cơ hội của M.U dưới thời Van Gaal nhưng họ sẽ không thể cạnh tranh được với Chelsea và Man City”, trang Sportsmail dẫn lời khẳng định của Andrei Kanchelskis.

Bên cạnh đó, Andrei Kanchelskis cũng một mực khẳng định M.U dưới triều đại Van Gaal không có tương lai.

“M.U hiện tại trông thật khủng khiếp. 75 nghìn người tới sân để theo dõi nhưng những gì họ nhận được là sự thất vọng. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho các CĐV. Van Gaal có thể cải thiện một vài vấn đề bằng cách thay đổi đội ngũ nhân sự nhưng trên tất cả, tôi không trông thấy tương lai của đội bóng dưới tay ông ta.

Những cầu thủ của M.U thế hệ 1993 như Paul Ince, Cantona, Scholes, Schmeichel, Giggs chắc chắn rất lo lắng khi M.U tiếp tục được Van Gaal dẫn dắt”, cựu danh thủ người Nga nói thêm.



Andrei Kanchelskis từng có 4 năm khoác áo M.U - Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, Andrei Kanchelskis từng có 4 năm khoác áo M.U (1991-1995). Trong giai đoạn này, cựu tiền vệ người Nga đã cùng lứa thế hệ vàng năm 1992 của M.U tạo nên lối chơi mang đậm bản sắc Quỷ đỏ.

Trước Kanchelskis, Paul Scholes cũng lên tiếng chỉ trích HLV Van Gaal vì việc áp dụng sơ đồ 3-5-2 cổ hủ tại Old Trafford.

Lĩnh Nam

Lĩnh Nam