Hassan sắp đi vào lịch sử

Tiền vệ Ahmed Hassan của Ai Cập đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất châu Phi. Nếu ra sân trong trận đấu với Cameroon tại tứ kết CAN đêm nay, Ahmed Hassan sẽ có 170 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ahmed Hassan được gọi vào tuyển Ai Cập lần đầu tiên năm 1995 dưới thời HLV Ruud Krol và giải Can đầu tiên tiền vệ này tham gia là 1996 nhưng không được ra sân trận nào. Tại Can 1998, Ahmed Hassan ghi bàn trong trận chung kết giúp Ai Cập đánh bại Nam Phi. Tại CAN 2006 và 2008, tiền vệ 34 tuổi này đều giúp Ai Cập vô địch và bản thân anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

N.M