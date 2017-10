Hazard ghi hattrick, Chelsea lên đỉnh

HLV Pellegrini: Man City vẫn còn cơ hội vô địch Sau trận hòa không bàn thắng với Norwich, HLV Pellegrini của Man City cho biết cả Alvaro Negredo lẫn Edin Dzeko đều không đạt được thể lực tốt nhất, trong khi Sergio Aguero vẫn chưa trở lại sau chấn thương.

HLV Pellegrini vẫn lạc quan về tương lai của Man City - Ảnh: AFP “Mọi người nói rất nhiều về đội bóng, rằng chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới quá nhiều. Nhưng xin nhắc lại rằng ghi bàn mới là điều khó nhất. Tôi chắc chắn rằng ở hai trận đấu vừa qua, việc các tiền đạo không đạt thể lực tốt đã ảnh hưởng tới kết quả thi đấu. Không ghi bàn thì cũng không thắng nổi đâu. Yaya Toure đã phải thực hiện nhiệm vụ phòng ngự, và do đó chúng tôi đã bế tắc trong các pha tấn công. Nhưng đó là do Fernandinho và Javi Garcia đều chưa bình phục. Điều tương tự xảy ra ở hàng công. Chúng tôi không có Aguero, Negredo và Dzeko, và tôi cho đó là lý do chúng tôi không ghi được bàn thắng trong hai trận đấu gần nhất”. HLV Pellegrini cũng tin rằng Man City vẫn còn cơ hội đuổi kịp và vượt đội đầu bảng Chelsea trong thời gian tới. “Có thể chúng tôi đã có cơ hội lớn để chiếm ngôi đầu bảng, nhưng dù sao thì giờ đây chúng tôi cũng chỉ kém đội dẫn đầu 2 điểm mà thôi,” nhà cầm quân người Chile nói tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2012 Man City không thể ghi bàn trong hai trận liên tiếp tại giải Premier League.