Hết rồi, Barcelona !

Thừa nhận thất bại

Theo HLV phó Jordi Roura của Barca: “Trong 4 bàn thắng của Bayern, thì có 2 bàn không hợp lệ. Đó là bàn do Gomez ghi phút 49 đã việt vị, và bàn của Robben phút 73 ghi sau tình huống Mueller cản người không bóng trái phép với Jordi Alba. Dĩ nhiên tôi không lấy đó để bào chữa. Barca đã có 1 trận đấu dưới sức. Bayern hôm nay chơi tuyệt vời, chúng tôi hoàn toàn lép vế trước họ về mọi mặt”. Các trụ cột của Barca như trung vệ Pique cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã bị họ nện cho một trận tơi bời”. Tiền vệ Xavi thì than thở: “Khả năng vào chung kết của Barca gần như là không thể”. Còn siêu sao Messi cho rằng: “Tôi không đạt 100% phong độ hơn là do bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chơi bóng, tôi có cảm giác như vậy. Tỷ số thua 0-4 là quá lớn. Nhưng, Barca sẽ làm tất cả ở trận lượt về”.

Trong khi đó HLV Jupp Heynckes cho rằng: “Chiến thắng này thật giàu cảm xúc nhưng còn sớm để nói tới trận chung kết, vì vẫn còn 1 lượt đấu nữa. Nên nhớ, Barca vẫn đang là đội bóng mạnh và mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu chúng ta mắc chủ quan”. Ở các bàn thắng gây tranh cãi, HLV Heynckes không bàn luận nhưng cũng có ý nói, nếu trọng tài bắt chính xác thì Bayern cũng hưởng ít nhất từ 1 đến 2 quả 11 m trong 3 lần các cầu thủ Barca để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Giang Lao