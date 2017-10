Hết thật rồi, Inter Milan!

>> Xem clip trận Parma - Inter (2-0)

>> Xem clip trận AC Milan - SAmpdoria (3-0)

Khoảng cách giữa AC Milan và Inter giờ đây đã là 8 điểm - trong lịch sử Serie A, chưa có tiền lệ nào cho cuộc đổi ngôi khi Serie A chỉ còn 5 vòng đấu, đặc biệt khi AC Milan đang chơi rất hưng phấn. Trong loạt trận sáng nay, AC Milan đã đè bẹp Sampdoria đến 3-0.

Mất hết cơ hội cạnh tranh scudetto với AC Milan và ngay cả với Napoli - đội đang xếp vị trí thứ 2, Inter cũng sẽ khó có khả năng rút ngắn khoảng cách xuống, khi rạng sáng mai Napoli sẽ tiếp Udinese ngay trên sân nhà.

Dư âm buồn ở Champions League đã ảnh hưởng nặng nề tới Inter Milan. Vì vậy các học trò của huấn luyện viên (HLV) Leonardo nhập cuộc với tinh thần thi đấu rất uể oải. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi gần như trong suốt một thời gian dài, HLV Leonardo chỉ dùng một đội hình cho 3 mặt trận chính là Coppa Italia, Serie A và Champions League. Chính điều này đã khiến cho những cựu binh cao tuổi như Zanetti, Cambiasso, Lucio rồi cả những cầu thủ giàu thể lực như Eto’o cũng có dấu hiệu đuối sức.

Ngược lại, Parma chơi rất hay khi được thi đấu trên sân nhà Tardini và họ liên tiếp sử dụng tốc độ của Giovinco, sự cơ động của Candreva cũng như khả năng tỳ đè của Amauri để làm nền tảng cho các pha tấn công. Phút 35 tỷ số đã là 1-0 cho Parma, sau pha lập công của Giovinco.

Bất ngờ bị dẫn trước, Inter phải dồn lên tấn công để bằng mọi giá, phải có được bàn thắng san bằng tỷ số trước khi hiệp một kết thúc. Tiếc là dù hơn Parma về thời lượng kiểm soát bóng nhưng nó lại không giúp ích gì trong việc triển khai lối chơi của đội khách. Ở phía trên, bộ đôi Eto’o – Pazzini liên tục phải lùi về tìm bóng và khi có cơ hội, những pha dứt diểm của họ thiếu đi độ hiểm hóc cần thiết để đánh bại thủ thành Mirante.



Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Inter Milan đã phải trả giá - Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, HLV Leonardo quyết định đưa Sneijder, Milito và Pandev vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Sự chi viện đó quả thật đã giúp Inter có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành của Parma nhiều hơn. Nhưng ở phía bên kia, mặc dù nhường quyền kiểm soát bóng cho đội khách nhưng Parma không bị mất thế trận. Inter càng tấn công mạnh mẽ, thì trái lại các cầu thủ Parma càng chơi tự tin hơn. Đến phút 85, tỷ số được ấn định 2-0 cho Parma, sau một pha tấn công chớp nhoáng và người lập công chính là Amauri.

Mọi thứ đang trôi tuột khỏi tầm tay của Inter, bị loại khỏi Champions League và bây giờ là có tới 90% cơ hội giành scudetto ở năm thứ 6 liên tiếp đã không còn. Có lẽ, thầy trò Leonardo nên nghĩ đến việc tập trung cho chiếc cúp Coppa Italia, nơi Inter vào đến bán kết.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, AC Milan đã chứng minh được sức mạnh tuyệt đối của mình sau khi có chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi đánh bại Sampdoria 3-0 trên sân nhà San Siro.



AC Milan vững bước ở ngôi đầu Serie A - Ảnh: Reuters

Một lần nữa lão tướng người Hà Lan Clarence Seedorf lại khai hỏa cho AC Milan. Phút 19, từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Seedorf đã có cú sút chìm, bóng xoáy vào góc xa, hạ gục thủ môn Curci.

Phút 54, trung vệ Volta của Sampdoria đã dùng tay cản phá cú đánh đầu của Yepes trong vòng cấm địa. Trọng tài cho Milan hưởng quả phạt 11m và cựu tiền đạo của Sampdoria, Cassano đã sút thành công quả 11m, nâng tỷ số lên 2-0. 7 phút sau, trong một pha tấn công nhanh, Cassano thoát xuống rồi tâng bóng vào giữa để Robinho dễ dàng ấn định chiến thắng 3-0 cho AC Milan.

Ở trận đấu còn lại, dù được thi đấu trên sân nhà Olimpico nhưng AS Roma lại bị Palermo khuất phục với tỷ số 2-3. Đội trưởng Totti có công mở tỷ số cho AS Roma nhưng sau đó Pinilla (phút 43) và Hernandez (phút 84, 90) lần lượt nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách trước khi Vucinic ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho AS Roma ở phút bù giờ.

Thua trận này, AS Roma có nguy cơ đánh mất vị trí thứ 6 vào tay Juventus, đội đang kém hơn 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Kết quả vòng 33 Serie A

Parma - Inter Milan: 2-0

AC Milan - Sampdoria: 3-0

AS Roma - Palermo: 2-3

Kết quả vòng 30 Bundesliga

Cologne - Stuttgart: 1-3

Hamburg - Hannover: 0-0

Hoffenheim - Frankfurt: 1-0

Kaiserslautern - Nuremberg: 0-2

Wolfsburg - St Pauli: 2-2

Bremen - Schalke: 1-1

Kết quả vòng 31 Ligue 1

Lens - Brest: 1-1

Nice - Monaco: 3-2

Rennes - Lorient: 1-2

St Etienne - Nancy: 2-1

Sochaux - Caen: 3-2

Toulouse - Auxerre: 0-1

Lille - Bordeaux: 1-1

Sơn Tùng