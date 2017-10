Hicks & Gillett đầu hàng

Với diễn biến mới này, BLĐ Liverpool đã gấp rút nhóm họp vào tối qua để hoàn tất vụ sang nhượng CLB cho tập đoàn New England Sports Ventures (NESV) trước hạn chót trả nợ cho Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS). Nếu không có bất ngờ nào diễn ra vào rạng sáng nay (giờ VN), Liverpool sẽ chính thức thuộc về tay NESV. Trước đó, tập đoàn tài chính Mill Financial cũng nỗ lực chạy đua để giành quyền tiếp quản Liverpool vào giờ chót song Premier League đã từ chối thực hiện việc kiểm tra tư cách chủ sở hữu cho tập đoàn này do không nhận được yêu cầu từ BLĐ Liverpool.

Dù chấp nhận rút lui, Hicks và Gillett khẳng định họ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường 1 tỉ bảng với BLĐ Liverpool và RBS tại tòa án ở Texas. Steve Stodghill, luật sư của Hicks và Gillett, đưa ra thông báo đe dọa: “Đây là trò lường gạt ngoạn mục và nó sẽ đem đến tác hại cho CLB và người hâm mộ. Kết quả này không chỉ làm giảm giá trị CLB mà còn dẫn đến tương lai bất định cho các CĐV, các cầu thủ và tất cả những ai yêu thích bóng đá vì tất cả các sự trợ giúp pháp lý đều sẽ được thực hiện. Hicks và Gillett cam kết trả nợ cho RBS để CLB tránh phá sản song đề nghị đó đã bị khước từ. Đây là một thảm kịch song sẽ được kẻ khác nhìn nhận là chiến thắng”.

S.D (Theo Guardian)