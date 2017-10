Higuain dứt điểm dội xà, Juventus chia điểm với Sevilla

Lực lượng của Juventus rõ ràng mạnh hơn Sevilla, nhà vô địch Europa League, rất nhiều. Họ có bản hợp đồng kỷ lục Gonzalo Higuain, tiền vệ Sami Khedira, chân sút triển vọng Paulo Dybala... Thế nhưng, điều duy nhất "Bà đầm già" thành Turin còn thiếu duy nhất là sự may mắn.Không có may mắn, pha dứt điểm bằng đầu của Gonzalo Higuain đưa bóng dội xà, thay vì đi vào lưới. Không có may mắn, Khedira, người đã ghi 2 bàn mùa này tại Serie A, không một lần xuyên thủng khung thành đối thủ trong ngày thi đấu trận thứ 50 ở Champions League.Trong khi đó, Sevilla cho thấy tinh thần chiến đấu rất ngoan cường và một tập thể có tổ chức. Dù không thắng ở Champions League suốt 6 trận gần nhất, với 2 hòa và 4 thua, tuy nhiên, thế trận đại diện vùng Andalusia tạo ra rất chắc chắn. Trận đấu cũng tôn vinh thủ thành Sergio Rico khi anh chơi như lên đồng với nhiều pha cứu thua ngoạn mục cho Sevilla để mang về tỷ số hòa 0-0 chung cuộc.Sau trận đấu, Sergio Rico cảm thấy rất phấn khích. Anh nói với báo El Mundo Deportivo: "Sevilla đã có một trận đấu tốt, chúng tôi biết cách làm sao để thích nghi với những điều kiện của trận đấu".Về phần HLV Massimiliano Allegri của Juventus, ông thừa nhận Sevilla đã tạo ra không ít khó khăn cho Juventus."Trong 45 phút đầu tiên, họ kiểm soát bóng rất nhiều và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi. Sau giờ nghỉ, Juventus tạo ra vào cơ hội nhưng lại không có được bàn thắng. Thật thất vọng khi không thể có được chiến thắng hôm nay, song, vẫn còn nhiều điểm để vượt qua vòng bảng phía trước", HLV Massimiliano Allegri cho biết.