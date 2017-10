Higuain hóa tội đồ, Napoli dâng cúp cho Juventus

Napoli (áo xanh) đang hụt hợi trong cuộc đua tới Scudetto - Ảnh: AFP Napoli (áo xanh) đang hụt hợi trong cuộc đua tới Scudetto - Ảnh: AFP

Trong chuyến làm khách đến sân Friuli ở vòng 31 Serie A diễn ra tối 3.4 (giờ Việt Nam), Napoli gục ngã trước chủ nhà Udinese với tỷ số 1-3. Kết quả này khiến đội bóng thành Naples bị Juventus nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng nữa khép lại, trận thua của Napoli hôm nay nhiều khả năng đặt dấu chấm hết cho giấc mơ Scudetto với đội bóng này.Thật vậy, Napoli không chỉ mất điểm trước Udinese, mà còn đứng trước nguy cơ lớn đối mặt với viễn cảnh không có Gonzalo Higuaín trong giai đoạn còn lại. Số là chân sút người Argentina sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 75 đã gây hấn với trọng tài điều khiển trận đấu. Pha quay chậm cho thấy cựu sao Real Madrid đã đẩy ngực "ông vua áo đen". Hành động này chắc chắn khiến Higuaín trả giá đắt.Trước khi bị truất quyền thi đấu, chân sút 28 tuổi thi đấu rất hay. Chính anh mang về bàn gỡ 1-1 cho Napoli trong hiệp 1. Tuy nhiên, phong độ chói sáng của Bruno Fernandes hôm nay đã nhấn chìm Napoli. Tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha lập cú đúp trong trận, qua đó, góp công lớn mang về 3 điểm cho Udinese. Bàn còn lại của chủ nhà do công Cyril Thereau.Thất bại Napoli phải hứng chịu là niềm vui không chỉ cho Juventus, mà còn với AS Roma. Cùng vòng đấu, đội bóng màu bã trầu đè bẹp Lazio trong trận derby thủ đô với tỷ số 4-1. 90 phút trên sân Olimpico trở thành nơi tôn vinh những tiền đạo AS Roma khi lần lượt El Shaarawy, Edin Dzeko, A.Florenzi và D.Perotti liên tiếp xé lưới thủ thành Marchetti. Trong khi đó, Lazio có bàn danh dự do công Parolo.