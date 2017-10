HLV Ancelotti: Tôi là một người may mắn

(TNO) Cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League, HLV Carlo Ancelotti đã trở thành người đầu tiên có 5 lần đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu trong tư cách cả cầu thủ lẫn HLV. Dù vậy, nhà cầm quân người Ý nói rằng ông đã gặp may.

Ramos (4) ghi bàn thắng quan trọng gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid - Ảnh: Reuters

Trong trận chung kết Champions League vừa qua, Real Madrid đã ở trên bờ vực của thất bại khi bị Atletico Madrid dẫn trước 1-0 cho đến tận những phút bù giờ của trận đấu. Thế nhưng, bàn thắng của Sergio Ramos đã đưa đội bóng Hoàng gia trở lại “từ địa ngục”.

Cánh cửa “thiên đường” Decima đã mở toang ra với thầy trò HLV Ancelotti trong hiệp phụ khi Gareth Bale, Marcelo rồi Cristiano Ronaldo lần lượt ghi bàn để ấn định chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, Ancelotti, người từng 2 lần giành chức vô địch Champions League với AC Milan vào các năm 2003 và 2007, tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng ông đã gặp may.



HLV Ancelotti tỏ ra khiêm tốn - Ảnh: AFP

“Tôi không chỉ gặp may trong trận đấu vừa qua. Tôi đã cảm thấy may mắn khi nhận được sự tin tưởng ngay từ khi mới đến làm việc tại Real Madrid. Bạn có thể nói rằng chúng tôi may mắn nhưng tôi thì nói rằng chúng tôi giành chiến thắng nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi cho đến phút cuối cùng của trận đấu”, Reuters dẫn lời HLV Ancelotti.

Trong cuộc đối đầu với người đồng nghiệp Diego Simeone, HLV Ancelotti đã giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Ý tung Isco và Marcelo vào sân thay cho Khedira và Fabio Coentrao ở phút 59. Chính những sự thay đổi này đã giúp cho Real Madrid gây sức ép nặng nề lên phần sân của Atletico.

Không chỉ vậy, Marcelo còn là người ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội bóng Hoàng gia ở phút 118.



Marcelo (áo trắng) ghi bàn cho Real - Ảnh: Reuters

“Vấn đề lớn nhất của chúng tôi trong trận đấu vừa qua là phải tìm bàn san bằng tỷ số. Atletico phòng thủ quá chặt chẽ. Chúng tôi đã phải nỗ lực đến phút cuối cùng mới thực hiện được điều đó. Sau đó, trong giờ nghỉ trước khi bước vào hiệp phụ, tôi đã nói với các cầu thủ rằng cần phải tiếp tục duy trì sức ép.

Thế trận đã xoay chuyển hoàn toàn sau đó bởi bàn thắng của Ramos đã mang lại một sức mạnh mới cho chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi đã có được 3 bàn thắng”, HLV Ancelotti nói.

Cựu HLV của AC Milan cũng dành những lời an ủi cho người đồng nghiệp Simeone và Atletico: “Tôi đã gửi lời chúc mừng đến Simeone sau khi Atletico giành chức vô địch La Liga. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, chúng tôi mới là những người xứng đáng giành chiến thắng”.

Khánh Uyên

