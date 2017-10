HLV Capello: 'AS Roma cuồng nhiệt, Juventus vô đối'

(TNO) Cựu HLV của AS Roma Fabio Capello cho rằng thật khó để giành chiến thắng trước AS Roma tại Olimpico.

HLV Capello đã từng nắm rất nhiều CLB cũng như đội tuyển - Ảnh: AFP

Chiến lược gia người Ý Fabio Capello, người đã từng dẫn dắt AS Roma giành danh hiệu Scudetto cuối cùng của họ vào năm 2001, vẫn nhớ như in sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên ở sân Olimpico của AS Roma đem lại. Chính sự cuồng nhiệt đó, theo ông, đã mang đến hiệu ứng cả tốt và xấu cho đội bóng.

Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Anch’io Sport, ông Capello nói: “Tôi đã có 5 năm làm việc tại AS Roma. Bất cứ đội bóng nào cũng phải chịu áp lực khi thi đấu tại sân Olimpico, kể cả chúng tôi. Các cổ động viên tuyệt vời thật, nhưng họ có thể vừa khen bạn vừa ném bạn xuống gầm xe buýt đấy”.

Ông Capello cũng không quên nhắc đến “Bà đầm già”: “Tôi nhìn thấy khoảng cách lớn giữa Juventus và phần còn lại của Serie A. Thật khó để đánh bại Juve và họ cũng nhận thức được sức mạnh của mình. Họ có thể sẽ tiến sâu tại đấu trường Champions League, thậm chí nếu vắng Paul Pogba”.

Vương Kha

