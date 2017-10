HLV Conte thất vọng khi Chelsea bị AS Roma cầm hòa 3-3

Trong loạt trận vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay (19.10, giờ Việt Nam), Chelsea tiếp AS Roma trong trận đấu thuộc bảng C. Đây là trận đấu mà HLV Antonio Conte của "The Blues" không thể hài lòng, như lời ông thừa nhận.

Chelsea đã khởi đầu rất tốt khi có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 11 nhờ công của trung vệ David Luiz. Đến phút 37, Eden Hazard nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

tin liên quan Chelsea - AS Roma: 'Giallorossi' dễ lạc bước trong sương mù Chelsea có thể sẽ kéo dài thêm chuỗi trận toàn thắng của họ ở vòng bảng Champions League do AS Roma thường chơi không tốt trong mỗi lần đến làm khách trên sân của các đội bóng Anh.

Tuy nhiên, Aleksandar Kolarov đã giúp AS Roma rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 40. Tiếp đó, Edin Dzeko lập một cú đúp ở các phút 64 và 70 giúp đại diện của Serie A lội ngược dòng. Đến phút 75, Hazard ghi bàn mang về 1 điểm cho Chelsea.

"Thật lòng mà nói, tôi không hề hài lòng về lối chơi của Chelsea trong phần lớn thời gian trận đấu với AS Roma. Chúng tôi cố gắng tạo ra sự chắc chắn bằng cách đưa Luiz lên khu vực giữa sân. Thế nhưng, cuối cùng chúng tôi lại không có được điều mình muốn", Reuters dẫn lời HLV Conte.

Với việc tiền vệ N'Golo Kante vắng mặt vì chấn thương, HLV Conte đã đưa Luiz lên thi đấu ở giữa sân. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không thật sự hiệu quả khi Chelsea vẫn để thủng lưới 3 bàn.

Đây là lần thứ 3 Chelsea không thể giành 3 điểm tại Champions League sau khi dẫn trước đối phương 2 bàn. Cả 3 trận đều diễn ra ở sân Stamford Bridge, trong đó có trận hòa 2-2 với Juventus do chính HLV Conte dẫn dắt vào năm 2012.

Tuy nhiên, sau trận hòa này, Chelsea vẫn đứng đầu bảng C khi có 7 điểm, AS Roma đứng thứ 2 với 5 điểm. Atletico Madrid đang có phong độ không tốt ở Champions League mùa này khi chỉ có trận hòa không bàn thắng trên sân Qarabag. Đội bóng do HLV Diego Simeone dẫn dắt mới chỉ có 2 điểm sau 3 trận và đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Khánh Uyên