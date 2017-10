HLV Conte và cầu thủ Juventus lĩnh án phạt

AS Roma muốn sa thải HLV Zeman Chiếc ghế của HLV Zdenek Zeman ở AS Roma đang trở nên lung lay sau hàng loạt những kết quả đáng thất vọng mà đội bóng phải nhận thời gian gần đây. Theo đó, nguồn tin từ báo chí Ý cho biết không loại trừ khả năng chiến lược gia 65 tuổi có thể bị sa thải sau khi AS Roma bị Bologna cầm hòa 3-3 và rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. “Những việc làm của ông Zeman không mang đến kết quả tích cực cho câu lạc bộ. Đã đến lúc đội bóng phải đặt ra câu hỏi vì sao mọi chuyện lại như thế? Chúng tôi cũng đã tính đến phương án thay đổi huấn luyện viên, bất chấp những vấn đề hợp đồng ra sao”, Corriere Dello Sport dẫn lời giám đốc thể thao Walter Sabatini. AS Roma chưa thắng được trận nào kể từ đầu năm 2013 đến nay. Trong đó, họ thua Napoli và Catania, bị Inter Milan cầm hoà và mới đây phải chia điểm trước Bologna. Theo Corriere Dello Sport, những ứng viên có khả năng được chọn để thế chỗ HLV Zeman trong trường hợp ông này bị sa thải lúc này gồm có Alberto Malesani và Alberto De Rossi, cha của tiền vệ Daniele De Rossi.