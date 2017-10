HLV David Moyes: M.U đá tệ... khủng khiếp!

Juan Mata đã có mặt ở sân Old Trafford Tờ nhật báo Telegraph mới đây đưa tin Chelsea đã đồng ý bán tiền vệ Juan Mata cho M.U với giá 37,5 triệu bảng.

Juan Mata (giữa) có mặt trên sân Old Trafford theo dõi trận bán kết giữa M.U và Sunderland ở Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh: AFP Theo đó, Mata sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra sức khỏe trong hôm nay trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4,5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Trong màu áo mới, cầu thủ này sẽ ăn lương tuần 140.000 bảng. Khoản phí chuyển nhượng 37,5 triệu bảng biến Mata thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử M.U, phá sâu kỷ lục cũ 30,7 triệu bảng mà họ chi ra để mua Berbatov về từ Tottenham hè 2009.