HLV David Moyes ủng hộ Rooney... chơi xấu

(TNO) HLV David Moyes của Manchester United (M.U) vừa lên tiếng bênh vực tiền đạo Wayne Rooney trước sự chỉ trích vì hành vi đá xấu đối phương trong trận đấu hồi cuối tuần qua với Cardiff tại Premier League.

Rooney (phải) đá nguội Jordan Mutch - Ảnh: Sky Sports

Trong trận đấu nói trên, Rooney ghi 1 bàn nhưng M.U bị Cardiff cầm hòa với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, điều đáng nói ở trận đấu trên là chân sút 28 tuổi đã có hành vi không đẹp khi đá nguội Jordan Mutch bên phía Cardiff.

Hành động đó đã khiến Rooney bị báo giới Anh chỉ trích nặng nề. Đa số các tờ báo tại đảo quốc sương mù đều cho rằng tiền đạo này xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trong tình huống đó.

Khi được hỏi về hành động nói trên của học trò, HLV David Moyes đã không ngại ngần bênh vực. "Tinh thần thi đấu cũng như phong độ của Rooney ở mùa giải này là rất tốt. Do đó, tôi không muốn mắc sai lầm nào. Tôi sẽ không yêu cầu anh ấy thay đổi thái độ.

Tôi không muốn Rooney đá nguội đối phương nhưng muốn anh ấy duy trì sự quyết tâm cao độ trong mọi trận đấu. Rooney luôn là một cầu thủ thi đấu rất hăng và đôi khi anh ấy không kiểm soát được. Tình huống trong trận đấu với Cardiff là một ví dụ", Sport Mail dẫn lời HLV Moyes.



HLV Moyes đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Rooney - Ảnh: Sport Mail

Việc HLV Moyes bênh vực Rooney là rất dễ hiểu. Bởi khi mới tiếp quản M.U, nhà cầm quân này đã từng làm Rooney thất vọng khi tuyên bố anh chỉ là sự lựa chọn thứ 2 trên hàng công của đội bóng, sau Robin Van Persie. Sau đó, ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford phải rất vất vả mới giữ chân được tiền đạo này.

Sau khi quyết định ở lại, Rooney đã tập luyện và thi đấu rất tốt. Cho đến thời điểm này, anh đã ghi được tổng cộng 10 bàn trên mọi mặt trận.

Vào rạng sáng mai (2 giờ 45 ngày 28.11, giờ VN), M.U sẽ có trận đấu trên sân của Leverkusen ở vòng bảng Champions League. Đội bóng thành Manchester sẽ phải ra sân mà không có Van Persie do anh bị chấn thương. Hàng công của M.U sẽ phải trông cậy vào Rooney. Do đó, HLV Moyes càng có thêm lý do để bênh vực Rooney.

Khánh Uyên