HLV Deschamps: 'Tuyển Pháp đã nhận một cái tát nảy lửa'

Ông Deschamps cũng không hiểu được nguyên do vì sao tuyển Pháp đương kim vô địch thế giới và vào sân với đội hình mạnh nhất có tới 9 cầu thủ từng đăng quang ở World Cup 2018, nhưng cả trận không tạo được 1 cú sút nào trúng khung thành đối phương.

Giữa lúc đó, tuyển TNK trẻ trung do HLV Senol Gunes dẫn dắt đã tận dụng những cơ hội đáng kể ngay trong hiệp 1 để hạ tuyển Pháp với 2 bàn thắng ghi chỉ trong vòng 10 phút (30 và 40) do công Kaan Ayhan và Cengiz Under ghi.

Thậm chí, vào đầu hiệp 2 ông Deschamps tung liền Kingsley Coman và Ferland Mendy vào thay Blaise Matuidi và Lucas Digne nhằm hy vọng lấy lại thế công để lật ngược tình thế. Tuy nhiên, tuyển Pháp vẫn không có một phản ứng gì khả dĩ.

AFP Tuyển Pháp tung đội hình mạnh nhất có tới 9 ngôi sao đăng quang ở World Cup 2018, nhưng thi đấu quá mờ nhạt

Bộ ba “huỷ diệt” trên hàng công là Pogba, Mbappe và Griezmann có một trận dưới sức và hoàn toàn mờ nhạt. Trung phong Giroud còn bị thay ra ở phút 72 nhường chỗ cho Ben Yedder.

Sau trận, HLV Deschamps nói với kênh TF1: “Với một màn trình diễn như thế này, thì chẳng có điều tích cực gì để nói và bào chữa. Chúng tôi gần như không có mặt trong trận đấu này, tất cả cầu thủ chỉ hiện diện, nhưng rõ ràng đó không phải là họ.

AFP Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trẻ trung từng bước trở lại

Nếu thi đấu với sự hời hợt như vậy, cho dù là đương kim vô địch thế giới hay là gì đi nữa cũng phải nhận thất bại. Và thực tế đã xảy ra. Chúng tôi đã nhận cái tát nảy lửa.

Dĩ nhiên, chúng tôi cần có những phân tích để tìm ra nguyên nhân vì sao. Còn hiện giờ thì không có gì để nói thêm. Tôi phải chúc mừng tuyển TNK, họ chơi tuyệt hay và giúp chúng tôi trở lại mặt đất”.

Sau trận thua TNK, tuyển Pháp mất vị trí dẫn đầu bảng H khi với 6 điểm sau 3 trận xuống xếp thứ 2, trong khi TNK toàn thắng 3 trận tạm dẫn đầu bảng. Phía sau, Iceland thắng Albania 1-0 đã vươn lên bằng điểm với Pháp, nhưng xếp sau vì thua hiệu số.