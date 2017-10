HLV Ferguson sợ M.U tự mãn

Sau trận thua derby Manchester trước kình địch cùng thành phố “Man xanh” 1-2 rạng sáng qua, HLV Ferguson cảnh báo các cầu thủ M.U nếu cứ tự mãn nữa sẽ phải trả giá đắt dù khoảng cách vẫn còn hơn khá xa 12 điểm và giải chỉ còn 7 vòng.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của M.U (tính luôn trận vừa thua Chelsea 0-1 ở trận đấu lại tứ kết FA Cup), do vậy ngài Alex có lý do để thực sự e ngại tình thế như mùa trước sẽ lặp lại, khi đó “Quỷ đỏ” dù hơn Man.City đến 8 điểm ở chặng đua cuối, nhưng rốt cuộc đã đánh mất luôn chức vô địch (thua hiệu số). HLV Ferguson nói: “Những năm gần đây, ở cuối mỗi cuộc đua chúng tôi luôn tự làm khó mình khiến CĐV hết sức lo lắng. Khoảng cách 12 điểm là tương đối an toàn, nhưng cuối tuần này chúng tôi đến làm khách trước Stoke và dứt khoát phải thắng. Không ai được phép tự mãn hoặc mất tập trung nữa”.

Ở trận thua Man.City vừa rồi, HLV Ferguson trách trọng tài Mike Dean đã bị che mắt bởi tiểu xảo của Tevez khi công nhận bàn mở tỷ số (Milner ghi phút 51) vì tiền đạo này đã gây phân tâm và che chắn tầm nhìn của thủ môn De Gea. Trong khi, ở bàn thua thứ 2 (Aguero ghi phút 78), ngài Alex trách các cầu thủ M.U quá cẩu thả khi để sổng ngôi sao người Argentina này một cách quá thoải mái để đi bóng và dứt điểm ghi bàn. Trước đó, Kompany phản lưới nhà từ pha đánh đầu cận thành của trung vệ Phil Jones gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Trong khi đó HLV Mancini khẳng định: “Chúng tôi thắng xứng đáng, vì chơi vượt trội M.U cả trận. Nhưng kết quả này không giải quyết được gì, vì cuộc đua vô địch đã kết thúc. M.U trước sau cũng vô địch. Chúng tôi chỉ hài lòng là từ trận thắng này sẽ giúp Man.City vững tin hơn để trở lại từ mùa bóng tới tranh chấp ngôi vô địch”. Tuy chiến thắng nhưng Man.City phải trả giá đắt, khi tiền vệ kiến thiết Silva vắng mặt trận bán kết FA Cup gặp Chelsea cuối tuần này vì chấn thương.

Giang Lao

