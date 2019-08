HLV Guardiola và Klopp giờ không còn muốn “chơi đẹp” với nhau

Lịch sử giải Ngoại hạng Anh từ mùa bóng đầu tiên 1992-1993 trong kỷ nguyên “Premier League” đã chứng kiến những HLV “kỳ phùng địch thủ” đối đầu nảy lửa như giữa Alex Ferguson (M.U) với Kenny Dalglish (Blackburn) và Kevin Keegan (Newcastle).

Hay sau này giữa ông Ferguson và Arsene Wenger (Arsenal) từ năm 1996, rồi thêm “Người đặc biệt” Jose Mourinho đến từ năm 2004 ở Chelsea, luôn tạo những cuộc “khẩu chiến” không khoan nhượng và trở thành "món ăn" đặc biệt nhất ở Ngoại hạng Anh.

Việc 2 HLV Guardiola (Man City) và Klopp (Liverpool) sau những thành tích mùa vừa qua đã khẳng định vai vế và lớn tiếng thách đố nhau chan chát đã tạo không khí mới cho giải Ngoại hạng Anh sắp sửa mở màn.

Ông Guardiola và Klopp hiện là các HLV giỏi nhất ở Ngoại hạng Anh, đều có thành tích nặng ký để đem ra nói chuyện với nhau. Giữa họ cũng ngấm ngầm một cuộc thách đấu tranh đua nữa ở giải Ngoại hạng Anh sắp tới, sau mùa trước cũng có một cuộc so tài quyết liệt với phần thắng thuộc về Man City của ông Guardiola. Nhưng Liverpool của ông Klopp lại chinh phục được ngôi vô địch Champions League.

HLV Guardiola (trái) và Klopp, nay "đấu khẩu" nảy lửa không còn e dè hay kiêng nể đối thủ nữa AFP

Trước mùa mới, cuộc đối đầu giữa ông Guardiola và Klopp ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) lúc 21 giờ tối nay (4.8) trên sân Wembley, chỉ là màn dạo đầu và cũng là để xem ai hơn ai sau mùa bóng vừa qua.

Trong khi ở chặng đường dài phía trước tại Ngoại hạng Anh, ông Klopp sớm tạo sức ép lên đối phương bằng phát biểu “kể khổ” đá xoáy: “Liverpool không thể mua sắm như Man City, PSG, Barcelona hay Real Madrid. Các đội này mỗi mùa đều chi tới 200 triệu bảng mua cầu thủ mới”.

Lập tức ông Guardiola đáp trả và có phần chế giễu cả lịch sử của Liverpool: “Chỉ có Liverpool, họ không bao giờ đi một mình. Bởi vì, mùa vừa qua họ đã chi tới 200 triệu bảng, mùa này họ không chi nhiều vì đã chi rất nhiều trước đó. Ai cũng thấy rõ điều đó. Việc họ chọc ngoáy chúng tôi khiến dễ gây phiền phức, nhưng sự thật không phải vậy”.

Theo tờ The Sun, trong 2 mùa trở lại đây thống kê mua sắm cho thấy Liverpool chi nhiều hơn Man City, cụ thể là 178 triệu bảng so với 149 triệu bảng. Do đó, sự cạnh khoé này cũng dễ là đề tài chính để cả HLV 2 đội tiếp tục đem ra khích bác nhau hứa hẹn những cuộc "đấu khẩu" nảy lửa nữa.

Mùa này, Liverpool đặt mục tiêu hàng đầu phải chinh phục ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990, trong khi với Man City đấu trường Champions League là ưu tiên số 1 sau hai mùa liên tiếp giữ ngôi vương bóng đá Anh.