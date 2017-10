 HLV hành hung cầu thủ

Sự kiện đáng chú ý ở vòng 36 Serie A là vụ HLV Delio Rossi của Fiorentina bị sa thải ngay sau trận hòa Novara 2-2 vì hành hung cầu thủ của mình. Ông Rossi đã lao vào đấm đá túi bụi cầu thủ vừa bị thay ra là Adem Ljajic ở phút 32, thời điểm Fiorentina bất ngờ bị dẫn 2-0 ngay trên sân nhà (ảnh).

Trước đó, lúc bị thay ra, Ljajic - cầu thủ người Serbia - thể hiện sự bực mình và vỗ tay có ý mỉa mai HLV Rossi, dẫn tới cuộc ẩu đả. Các thành viên trong BHL Fiorentina cố gắng can ngăn thì mọi chuyện mới dừng lại. Nhưng với hành vi không đẹp trên, sau trận đấu ban lãnh đạo CLB này quyết định sa thải HLV Rossi.



Ảnh: AFP

Sai lầm hiếm hoi của thủ môn có biệt danh “người nhện” Gigi Buffon ở cuối trận khiến Juventus đánh rơi 2 điểm khi bị đội trong nhóm cuối bảng là Lecce thủ hòa 1-1. Bàn gỡ hòa do Bertolacci ghi phút 85 sau khi cướp bóng từ chân Buffon do lơ đễnh khống chế không tốt từ đường chuyền về của đồng đội. Trước đó, Marchisio sớm mở tỷ số cho Juve từ phút thứ 8. Kết quả này đã tạo cơ hội quá tốt cho kình địch AC Milan (thắng Atalanta 2-0) thu hẹp lại cách biệt chỉ còn thua 1 điểm (78 so với 77), khiến 2 vòng cuối sẽ rất nóng bỏng với cuộc đua tranh vô địch giữa Juve và AC Milan.

Ở các trận đấu khác, Udinese thắng Cesena 1-0 bám đuổi sát sao Napoli với cùng 58 điểm để cạnh tranh suất thứ 3 dự Champions League. Còn Lazio rớt lại khi để Siena cầm hòa 1-1.

T.Quyết