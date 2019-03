HLV Jurgen Klopp thách Man City giữ được ngôi đầu trong tháng 3

Cuộc đổi ngôi này khiến ông Klopp thực sự đau đầu, nhưng vẫn cố giữ sự bình thản và thách đối thủ ráng mà giữ cho được trong tháng 3 này vì Liverpool sẽ nỗ lực đòi lại cho bằng được.

Liverpool từng hơn Man City đến 7 điểm, nhưng để kình địch này rút ngắn lại còn 4 điểm sau khi thua trận đối đầu trực tiếp với tỷ số 1-2 ở cuộc đấu ngày 3.1 đầu năm mới. Sau đó cho đến nay, Liverpool dù giữ mạch bất bại nhưng lại có đến 4 trận hoà và thắng 4, trong khi Man City thắng 7, thua 1, vì thế cục diện đảo chiều ngoạn mục.

Phát biểu sau trận hoà Everton, HLV Klopp nói: “Tôi hoàn toàn ổn. Ai muốn ngôi đầu bảng khi bắt đầu tháng 3?. Nhưng tháng 3 vẫn còn nhiều trận để đấu và sẽ có thay đổi. Cuộc đua vẫn tiếp tục, và Liverpool không đánh mất đi chút cơ hội nào của mình”.

Mặc dù vậy, ông Klopp cũng nhắn nhủ Man City rồi cũng sẽ rơi vào trường hợp như Liverpool vì sự may mắn không dễ đồng hành mãi, như ở trận thắng Bournemouth 1-0 của “Man xanh” hoàn toàn do may mắn nhờ pha làm bàn của Riyah Mahrez sau hàng tá cơ hội bỏ lỡ.

Cũng như ở trận hoà Everton, ông Klopp tiếc nuối vì các cầu thủ Liverpool “không sẵn sàng cho sự may mắn, đã bỏ phí 4-5 cơ hội tốt để ghi bàn”.

Trong tháng 3, ở các trận còn lại Liverpool đấu 3 trận gặp Burnley, Fulham và Tottenham, trong khi Man.City gặp Watford và Fulham, cùng xen kẽ là trận tứ kết FA Cup gặp Swansea. Ngoài ra, Liverpool còn chinh chiến trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Bayern Munich vào giữa tháng 3 (lượt đi hoà 0-0), tương tự Man.City cũng đấu với Schalke 04 (thắng 3-2 lượt đi).

Cục diện này, riêng ở Ngoại hạng Anh muốn lấy lại ngôi đầu, Liverpool rõ ràng bắt buộc thắng các trận sắp tới, và họ cần mài dũa lại khâu ghi bàn để tránh các trận hoà nữa xảy ra (hoà lúc này coi như thua), trong đó đặc biệt ngôi sao Mohamed Salah phải tìm lại cảm hứng ghi bàn sau tổng cộng 7 trận trở lại đây chỉ ghi vỏn vẹn có 1 bàn.

Giang Lao