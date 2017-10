HLV Kiatisak 'thách' Thái Lan bảo vệ được HCV bóng đá SEA Games

Trong đó, cựu danh thủ Thái Lan phản bác kịch liệt phát biểu của ông Somyot nói về việc tuyển Thái Lan hay U.22 Thái Lan (dưới thời Kiatisak) thỏa mãn với các chức vô địch AFF Cup hay HCV SEA Games, mà không nỗ lực cải thiện thêm để tiến đến tầm khu vực châu Á.

HLV Kiatisak nói: “Đầu tiên, tôi xin lỗi vì không giúp tuyển Thái Lan đạt được mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, mọi người có lẽ đã quên mình là ai. Ai cũng muốn có mặt ở World Cup, nhưng phải hiểu rõ thực lực của mình đã đủ tầm chưa. Thậm chí, cá nhân tôi chỉ có 1 năm để thực hiện mục tiêu này. Đó là một mục tiêu quá cao, và cần phải có thời gian lẫn nhân lực để thực hiện nó thành công.

Đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi trong thời điểm hiện tại. Do đó, khi thất bại, tôi ra đi là muốn để người khác đến có đủ năng lực thực hiện mục được tiêu vào World Cup của tuyển Thái Lan. Ấy thế, người ta (ám chỉ tới ông chủ tịch FAT) đã quay ra chỉ trích và trách mắng chúng tôi”.

Trong khi đó, nói về AFF Cup và SEA Games, HLV Kiatisak nói thêm: “Đã còn lúc, bóng đá Thái Lan không dễ vô địch AFF Cup hay đoạt HCV SEA Games. Trong tháng 8 tới đây, kỳ SEA Games ở Malaysia để xem bóng đá Thái Lan có bảo vệ được chiếc HCV hay không”.

HLV Kiatisak cũng chỉ trích FAT hiện nay bỏ bê việc đầu tư để nâng tầm khâu đào tạo cầu thủ trẻ. Lứa cầu thủ hiện đang mang lại thành công cho bóng đá Thái Lan chính là nhờ công cựu chủ tịch FAT Worawi Makudi bỏ công đầu tư mới có được. Nay, họ cũng sắp bước qua sườn dốc, trong khi hiện tại tân chủ tịch FAT ông Somyot như Kiatisak chỉ trích là nói mà không làm gì cụ thể.

Kiatisak cho biết: “Từ khi ông ấy (Somyot) đắc cử chức chủ tịch FAT, tôi đã nói với ông ấy là phải đầu tư mạnh mẽ việc đào tạo cầu thủ trẻ. Nếu không Thái Lan sẽ bị thụt lùi so với các nước trong khu vực. Nhưng tôi không biết ông ấy có làm gì hay không và cho đến giờ mọi sự vẫn không có gì mới”.

Kiatisak hiện đang theo học một khóa học đào tạo chuyên sâu về nghề HLV, và tiết lộ là sau khi hoàn thành anh sẽ trở lại công việc huấn luyện nhưng chưa biết sẽ dẫn dắt 1 CLB ở Thái Lan hay sang Việt Nam để làm việc với CLB cũ HAGL như tin đồn gần đây.

Trong khi đó, sau phản ứng của Kiatisak, chủ tịch FAT ông Somyot đã công bố một kế hoạch phát triển bóng đá trẻ Thái Lan theo mô hình của bóng đá Tây Ban Nha, khi vừa ký kết hợp tác với công ty Ekkono. Công ty Ekkono có trụ sở ở TP.Barcelona sẽ chuyển giao công nghệ đào tạo, luyện tập và kiểm tra tài năng trẻ cho bóng đá Thái Lan. Mục đích là giúp bóng đá Thái Lan đào tạo một lứa cầu thủ mới, chất lượng và hướng tới việc sẽ góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026.

Các đội trẻ của Thái Lan như U.21 cũng do HLV Julian Marin Bazalo của công ty Ekkono dẫn dắt, tương tự là đội U.19 do HLV Oriol Alcazar nắm, đội U.16 là HLV Lorente Sola và đội U.14 do HLV Salvador Valero Garcia chịu trách nhiệm. Các HLV và đội trẻ này hoạt động độc lập và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ FAT, so với đội tuyển Thái Lan, đội U.22 dự SEA Games và Olympic.

Được biết, công ty Ekkono hiện đang hợp tác ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Phần Lan, các CLB Barcelona và Paris Saint-Germain. Công ty này cũng từng giúp phát triển các cầu thủ tiềm năng thành ngôi sao bóng đá thế giới như Carlos Puyol, Jodi Alba, Gerard Pique và Cesc Fabregas.

Giang Lao