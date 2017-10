HLV Klopp tự tin Liverpool sẽ ‘bắt bài’ Arsenal

Theo ông thầy người Đức, “Pháo thủ” đã đánh mất bản sắc vốn có. Thay vì chơi đồng đội, chuyền bóng ngắn, đoàn quân của Wenger ngày nay chuộng chơi bóng dài và đường chuyền chỉ nhắm về một cá nhân duy nhất.

tin liên quan Mourinho chế giễu Arsenal và Liverpool Cuộc chiến ghế nóng ở Premier League đã được châm ngòi khi HLV Jose Mourinho của Manchester United (M.U) không ngừng công kích các đối thủ là Liverpool và Arsenal.

“Lần gần nhất họ gặp chúng tôi, Arsenal đã nhiều lần chơi bóng dài. Họ hướng những đường chuyền đến cho Olivier Giroud và sau đó là Mesut Ozil. Điều đó đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi và kết quả 3-3 đã nói lên điều đó. Đó là những gì tôi đang suy nghĩ và không loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục chơi như vậy trong trận đấu tới”, HLV Klopp nói trên Daily Mail.

Cùng với Wenger, Klopp cũng là một HLV chuộng lối chơi đồng đội và bóng ngắn. Vì thế, để có thể giành chiến thắng trước Arsenal, Liverpool buộc phải phòng ngự tốt trước sức công phá từ những cầu thủ giỏi của “Pháo thủ”.

Tuy nhiên, “Lữ đoàn đỏ” có nhiều hơn một lợi thế khi đoàn quân của Wenger đã mất nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự vì chấn thương trong trận gặp Man City. Đó có thể là cơ hội để thầy trò Klopp tìm kiếm được bàn thắng trước khung gỗ của thủ thành Petr Cech.

Về phía Arsenal, Wenger hiện đang rất đau đầu vì bài toán nhân lực. Thậm chí, đội trưởng mới của đội bóng là Per Mertesacker cũng không thể ra sân vì chấn thương. Do đó, trận đấu Liverpool gặp Arsenal tại sân Emirates được dự đoán là cuộc chiến cam go cho cả hai đội bóng.

Phương Nguyên