HLV Loew: 'Chúng tôi đã rất sợ hãi trước vụ khủng bố ở Paris'

(TNO) HLV Joachim Loew của tuyển Đức thừa nhận đội bóng của ông đã trải qua những giây phút hết sức sợ hãi trước trận giao hữu gặp tuyển Pháp vừa kết thúc sáng nay (14.11 - giờ Việt Nam).

Tuyển Đức thua Pháp vì tâm lý bị ảnh hưởng sau những sự việc diễn ra trước và trong trận đấu - Ảnh: AFP Tuyển Đức thua Pháp vì tâm lý bị ảnh hưởng sau những sự việc diễn ra trước và trong trận đấu - Ảnh: AFP

Sport Mail cho biết toàn bộ các thành viên của tuyển Đức đóng quân ở khách sạn Molitor, Rue Nungesser et Coli (Pháp) đã bị buộc phải sơ tán khỏi chỗ ở do bị đe dọa đánh bom. Được biết, xung quanh khu vực khách sạn Molitor sau đó cũng bị phong tỏa để cảnh sát và chó nghiệp vụ vào cuộc để điều tra. Dù vậy, trưởng bộ phân an ninh Hendrik Grosse Lefert của Liên đoàn bóng đá Đức cho biết, đã không có bất kỳ dấu hiệu đánh bom nào xuất hiện và tuyển Đức được phép trở lại khách sạn sau đó vài giờ.



Tuy nhiên, dư âm từ vụ việc đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý các cầu thủ Đức. Đó còn chưa kể trong lúc trận đấu diễn ra, một vụ khủng bố kinh hoàng đã diễn ra bên ngoài sân Stade de France, nơi Pháp và Đức đá giao hữu, khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trên sân, các cầu thủ có thể nghe rõ ba tiếng nổ lớn vang lên trong hiệp 1, theo AFP. Chính điều này tiếp tục khiến tuyển Đức sợ hãi và họ đã gục ngã với tỷ số 0-2 trước chủ nhà Pháp.

Các CĐV được yêu cầu nán lại sân Stade de France để an toàn - Ảnh: AFP Các CĐV được yêu cầu nán lại sân Stade de France để an toàn - Ảnh: AFP

"Chúng tôi bị sốc. Do đó, việc tuyển Đức để thủng lưới trong một ngày có quá nhiều sự kiện như vậy là điều hiển nhiên. Chúng tôi được thông báo mọi chuyện trong phòng thay đồ. Tất cả các cầu thủ có mặt đều rất sợ hãi vì trước đó đã có một vụ đe dọa đánh bom và tuyển Đức phải đứng ngoài khách sạn suốt 3 giờ. Cả đội đều run rẩy và bị sốc. Với cá nhân tôi, trận đấu này đã mất đi ý nghĩa sau những gì diễn ra. Tuyển Đức đã thua và chúng tôi không biết phải làm gì", HLV Joachim Loew nói.



Nói với báo chí, giám đốc tuyển Đức Oliver Bierhoff cho biết thêm: "Có một nỗi sợ hãi và tâm trạng kỳ lạ xuất hiện trong phòng thay đồ khi các cầu thủ hay tin những gì đang diễn ra. Các cầu thủ bị sốc. Họ lập tức bắt điện thoại và gọi về nhà ngay lập tức."

Đức Trường