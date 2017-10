HLV Mancini: Các đội Premier League quá sợ hãi M.U

(TNO) Trước thềm trận derby thành Manchester, huấn luyện viên (HLV) Roberto Mancini của Manchester City (Man City) đã lên tiếng chỉ trích các đội bóng tại Premier League vì cho rằng, họ chính là nguyên nhân khiến Man City bị Manchester United (M.U) bỏ xa với khoảng cách 15 điểm trên bảng xếp hạng.

HLV Mancini cho rằng M.U đã khiến các đội khác tại Premier League khiếp vía - Ảnh: AFP

Man City bước vào trận derby thành Manchester với hy vọng giành chức vô địch là vô cùng mong manh khi mà khoảng cách giữa họ và đội bóng láng giềng M.U đang là 15 điểm.

HLV Mancini cho rằng đáng lẽ ra khoảng cách giữa hai đội không đến nỗi quá xa như vậy, nếu như các đội bóng còn lại tại Premier League không quá sợ hãi M.U.

"Không có đội bóng nào tại Premier League mùa này thi đấu tốt khi gặp M.U vì họ ra sân với nỗi sợ hãi. Mọi đội bóng đều chơi rất rụt rè vì họ nghĩ rằng họ không thể đánh bại M.U. Đó là một sai lầm.

Nếu thi đấu tự tin và sẵn sàng ăn miếng trả miếng, bạn có thể khiến M.U phải nhận thất bại. Tuy nhiên, đó là vấn đề về tâm lý. Bởi mọi đội bóng đều đặt mình vào thế chiếu dưới và không thể phát huy hết khả năng mỗi khi đối đầu với M.U", Sport Mail dẫn lời HLV Mancini.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Ý cũng phải thừa nhận rằng dù đã đầu tư rất nhiều tiền bạc để mua ngôi sao nhưng Man City của ông vẫn còn thua kém người hàng xóm về mặt truyền thống.

"M.U là một đội bóng mạnh từ xưa đến nay. Họ có truyền thống và những chiến tích vang dội trong quá khứ. Hiện tại thì chúng tôi chưa thể so sánh với họ. Có thể trong 10 năm nữa, nếu liên tục có được thành công thì Man City mới có thể sánh ngang với M.U", HLV Mancini nhận định.



Khoảng khắc đáng nhớ mà Balotelli tạo ra trong trận derby Manchester mùa giải trước - Ảnh: Sport Mail

Trong trận đấu sắp tới, Man City sẽ phải thi đấu trên sân của M.U. Lần gần đây nhất đội bóng nhà giàu nước Anh rời sân Old Trafford là vào tháng 10.2011, khi họ giành chiến thắng lịch sử với tỷ số 6-1. Tuy nhiên, HLV Mancini cho rằng các học trò của ông khó lòng lập lại chiến công đó.

Ông nói: "Chiến thắng 6-1 đã đi vào lịch sử. Sau 200 năm nữa, người ta vẫn còn có thể nhắc đến trận đấu đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tái hiện chiến thắng đó một lần nữa. Đó là điều chắc chắn, cũng giống như việc M.U xứng đáng vô địch ở mùa giải này".

Trong trận thắng 6-1 ở mùa giải trước, Mario Balotelli chính là cầu thủ mở tỷ số cho Man City. Chân sút người Ý sau đó đã tạo ra một trong những khoảng khắc đáng nhớ nhất khi vạch áo khoe dòng chữ: "Why always me?" (tạm dịch: tại sao luôn là tôi?).

Hiện đang khoác áo AC Milan theo bản hợp đồng cho mượn nhưng từ nước Ý, Balotelli cũng đưa ra dự đoán của mình: "Tôi tin chắc rằng HLV Mancini sẽ tìm ra cách đánh bại M.U. Tôi thật sự hy vọng Man City sẽ giành chiến thắng".

CĐV M.U áp đảo CĐV Man City Trước thềm trận derby Manchester, CĐV M.U đã cho thấy sự vượt trội của mình khi giành chiến thắng trong một cuộc thi trên mạng xã hội. Theo đó, ở cuộc thi mang tên "No Likey, No Lighty" trên Twitter, các fan của M.U và Man City sẽ gửi tin ủng hộ cho đội bóng của mình. Từ kết quả cuộc thi, mặt trước tòa nhà ở quảng trường trung tâm thành phố Manchester sẽ được chiếu đèn theo màu áo của đội bóng có số lượng fan đông hơn. Kết quả là trong tổng số 20.889 tin nhắn, có đến 17.555 tin nhắn thuộc về CĐV M.U. Do đó, hơn 4/5 diện tích mặt trước toàn nhà ở quảng trường trung tâm thành phố Manchester đã được chiếu đèn màu đỏ, chỉ có 1 phần nhỏ được chiếu màu xanh.

Khánh Uyên