HLV Mancini suýt đánh Balotelli

(TNO) Mối quan hệ giữa huấn luyện viên (HLV) Roberto Mancini và tiền đạo Mario Balotelli xem ra đã không còn có thể hàn gắn, khi nhà cầm quân của Manchester City (Man City) suýt chút nữa đã đánh cậu học trò ngay trên sân tập.

>> Man.City lại nhận quả đắng

>> Man City ve vãn tài năng trẻ Neymar

>> Balotelli chỉ còn 3 tuần để ở lại Man City



Balotelli có pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Sinclair - Ảnh: Sport Mail

Theo Sport Mail, trong buổi tập hôm qua (3.1, giờ địa phương), Balotelli một lần nữa khiến HLV Mancini nổi giận khi có pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau với đồng đội Scott Sinclair. Ngay sau pha bóng đó, nhà cầm quân người Ý rất tức giận. Ông yêu cầu cậu học trò đồng hương phải rời sân tập.



HLV Mancini (phải) rất tức giận với hành động của Balotelli - Ảnh: Sport Mail

Balotelli tỏ ra ngoan cố và đôi co với ông thầy. Điều này càng khiến HLV Mancini thêm giận dữ. Ông lao vào túm áo Balotelli và cả hai đã xô xát. Rất may là các trợ lý Brian Kidd và Massimo Battara đã kịp thời can ngăn, nếu không thì đã xảy ra đánh nhau.



Các trợ lý đã kịp thời can ngăn, nếu không đã xảy ra đánh nhau - Ảnh: Sport Mail

"Mancini đi đến phía Balotelli với vẻ mặt rất tức giận. Ông ấy túm lấy áo và muốn vật anh ta xuống đất. Tuy nhiên, Balotelli quá khỏe nên Mancini không thể làm được điều đó. Sau đó, các trợ lý đã ngăn 2 người ra xa nhau. Dù vậy, HLV Mancini vẫn cố thoát ra để chạy lại phía Balotelli", một nhân chứng nói với phóng viên Sky Sports.



Balotelli khó có thể tiếp tục ở lại Man City - Ảnh: Sport Mail

Sau khi sự việc trên xảy ra, Balotelli đã rời khỏi sân tập trên chiếc xe Bentley GT đắt tiền của mình. Trong khi HLV Mancini vẫn còn rất tức giận.

Cách đây vài ngày, báo chí Anh cho rằng Balotelli sẽ được trở lại đội hình thi đấu của Man City trong loạt trận Cúp FA vào cuối tuần này. Tuy nhiên, với sự cố vừa diễn ra, tiền đạo "lắm tài nhiều tật" khó lòng được HLV Mancini sử dụng. Nhiều khả năng đây sẽ là "giọt nước làm tràn ly" và việc Balotelli bị bán đi có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Khánh Uyên