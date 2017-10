HLV Mourinho bị danh hài Will Ferrell làm bẽ mặt

(TNO) Danh sách những người chê bai tư duy chiến thuật của huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho vừa xuất hiện thêm danh hài Hollywood Will Ferrell.

HLV Mourinho đang chịu áp lực lớn vì thành tích tệ hại của Chelsea - Ảnh: AFP HLV Mourinho đang chịu áp lực lớn vì thành tích tệ hại của Chelsea - Ảnh: AFP

Chelsea không có được khởi đầu tốt sau 4 trận đầu mùa ở Premier League. Nhà đương kim vô địch mới chỉ giành được 4 điểm, trong đó có đến hai trận thua. Một trong những nguyên nhân khiến Chelsea nhạt nhòa được quy do tư duy chiến thuật do HLV Mourinho vận hành. Theo đó, nhà cầm quân thích đặt “xe bus” trước khung thành.

Trước lối chơi buồn ngủ như vậy, Will Ferrell, một tín đồ cuồng nhiệt của Chelsea tỏ ra rất bức xúc. Và trong đêm gala GQ Men of the Year dành để tôn vinh những nhân vật có phong cách ăn mặc đẹp nhất trong năm, Will Ferrell đã châm chọc Jose Mourinho, người cũng có mặt ở sự kiện này.

Ferrell là một fan hâm mộ Chelsea - Ảnh: Reuters Ferrell là một fan hâm mộ Chelsea - Ảnh: Reuters

Tờ Mirror cho biết, trong lúc Will Ferrell đứng trên bục nhận giải thưởng Diễn viên hài có phong cách ăn mặc đẹp nhất năm đã bình luận rất dí dỏm về đội bóng thành London. Will Ferrell lặp lại tên của Jose Mourinho và nói: "Hãy tiếp tục chơi phòng ngự đi. Dùng 7 cầu thủ trong khu vực cấm địa, tôi rất thích như vậy".

Đó quả là một đòn đau với Mourinho khi sự việc diễn ra ở một sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận. Không biết nó có khiến “Người đặc biệt” thay đổi chiến thuật hay không. Vào đêm nay (lúc 18 giờ 45 ngày 12.9, giờ VN), nhà đương kim vô địch nước Anh sẽ có chuyến làm khách đến sân của Everton.

Đức Trường