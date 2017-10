HLV Mourinho chỉ trích CĐV Real

Trong cuộc họp báo sau trận thắng Sociedad 4-3, HLV Mourinho nói: “Sẽ là tốt nhất, giới CĐV và truyền thông chỉ trích tôi đây, vì tôi để Casillas ngồi dự bị 2 trận liền, hoặc nếu đội nhà chơi quá tệ.

Đằng này, chúng tôi đã làm tất cả nhưng Real vẫn bị phản đối. Các CĐV đã gây áp lực lên cầu thủ, thiếu sự tôn trọng đối với riêng thủ môn Adan. Người đã 16 năm gắn bó với Real từ lúc còn là một cậu bé, và là một người Madrid chính hiệu, xuất thân từ lò đào tạo trẻ Real. Adan xứng đáng được tôn trọng, vì cậu ấy tập luyện chăm chỉ và xứng đáng có chỗ đứng trong khung thành Real”.



HLV Mourinho một lần nữa gây sốc - Ảnh: Reuters

Trước trận đấu với Sociedad, CĐV Real phản đối HLV Mourinho khi biết một lần nữa nhà cầm quân này để con cưng của họ là thủ môn Casillas ngồi dự bị. Do đó, trong lúc giới thiệu đội hình thi đấu của đội nhà, CĐV Real chọn cách im lặng cho đến khi tên của Casillas được xướng lên thì họ mới reo hò. Trận này, Adan bắt chính, nhưng xui cho anh là chỉ sau 6 phút có mặt trên sân đã bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Carlos Vela trong vòng cấm. Khi đó, CĐV Real đã la ó chế giễu cả Adan lẫn HLV Mourinho thậm tệ. Thủ môn Casillas nhờ thế mới được vào sân, nhưng cũng không giúp được Real tránh được bàn thua từ chấm 11 m do Xabi Prieto ghi để gỡ hòa 1-1 cho Sociedad. Trước đó, ở phút thứ 2 Benzema mở tỷ số cho Real. Tuy chơi thiếu người, nhưng Real trong một ngày Ronaldo thi đấu hứng khởi ghi một cú đúp cùng bàn còn lại do Khedira ghi, đã thắng Sociedad 4-3.

Giang Lao

>> Thủ môn Casillas không trách HLV Mourinho

>> HLV Mourinho: Real Madrid đã hết cơ hội vô địch!

>> Những sự cố tại Real Madrid của HLV Mourinho

>> Cánh trái làm HLV Mourinho đau đầu

>> HLV Mourinho chia tay Real Madrid cuối mùa

>> HLV Mourinho xem thường Man City

>> HLV Mourinho e ngại Dortmund

>> HLV Mourinho: Thất bại của Real Madrid không phải thảm hoạ