HLV Mourinho suýt bị đâm

Sự việc này chỉ đến ngày hôm qua mới được báo chí Tây Ban Nha tiết lộ. Tờ El Periodico tường thuật lại theo lời kể của một nhân viên an ninh CLB Real như sau: “Khi toàn đội Real đến sân bay La Coruna, HLV Mourinho tranh thủ tặng chữ ký cho người hâm mộ đang có mặt tại đây, thì bất ngờ một kẻ lạ mặt lén tiến sát “Người đặc biệt” với dáng vẻ khả nghi. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh của Real đứng bảo vệ cho Mourinho đã kịp thời ngăn chặn người đàn ông này và dẫn đến xô xát. Phải đến khi lên xe về khách sạn cùng toàn đội Real, thì nhân viên an ninh tên Eduardo mới phát hiện mình bị đâm một vết thương dài 4 cm ở nách”. Eduardo cho biết, nếu khi đó anh và các đồng nghiệp không chặn được người đàn ông kia lại thì không biết tính mạng của ông Mourinho sẽ ra sao. Hiện cảnh sát đang cho điều tra sự việc.

Trong sự nghiệp của mình, HLV Mourinho nhiều lần bị đe dọa tính mạng khi từng tiết lộ trong một cuốn tự truyện rằng ông đã nhận được nhiều lời dọa giết trước trận chung kết Champions League 2004 lúc còn dẫn dắt CLB FC Porto. Năm 2009, ông Mourinho cũng bị một nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa sau khi chỉ trích phong độ đi xuống của tiền vệ người Ghana, Sulley Muntari (khi đó còn khoác áo Inter Milan) do ăn chay trong tháng Ramadan của đạo Hồi…

G.Lao