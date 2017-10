HLV Pellegrini chê La Liga, kiên quyết ở lại Premier League

Nhà cầm quân Manuel Pellegrini hiện đang chú ý đến chiếc ghế nóng tại Everton sau khi rời khỏi Man City. HLV người Chile muốn ở lại môi trường Premier League thay vì các giải đấu khác.

HLV Pellegrini đã chia tay CĐV Man City với trận hòa 2-2 trước Arsenal - Ảnh: AFP HLV Pellegrini đã chia tay CĐV Man City với trận hòa 2-2 trước Arsenal - Ảnh: AFP

Pellegrini đã trải qua một mùa giải khó khăn tại Man City. Ngày ông chia tay Man xanh ở sân Etihad trong trận đấu với Arsenal, một nửa số ghế ở sân không có người ngồi. Đội bóng thành Manchester bị đặt trước sự hoài nghi lớn về cơ hội giành vé dự Champions League. Do vậy, HLV người Chile đã có một ngày chia tay không trọn vẹn.

Nhưng Pellegrini sẽ không mấy chật vật để tìm bến đỗ mới sau khi phải nhường ghế cho Pep Guardiola. Với việc đưa Man City lần đầu đi đến bán kết Champions League năm nay, HLV người Chile được nhiều CLB lớn săn đón. Trong đó, AC Milan được cho là đang mong muốn Pellegrini về thay thế HLV tạm quyền Cristian Brocchi. Nhiều CLB tại La Liga cũng mong ông sẽ quay trở về môi trường bóng đá ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Chile đã tỏ ý muốn tiếp tục ở lại làm việc ở bóng đá Anh mà cụ thể là Everton. “Tôi không quan trọng đó là đội bóng lớn hay nhỏ nhưng tôi thích làm việc ở Anh hơn. Bóng đá ở Anh có rất nhiều điều thú vị. Ví như họ có ngân sách rất lớn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho HLV có cơ hội để phát triển sự nghiệp. Do vậy tôi vẫn muốn làm việc ở Anh”, Sport Mail dẫn lời HLV Pellegrini.

Thêm một lý do bên lề để Pellegrini muốn ở lại xứ sở sương mù khi rời khỏi Man City là do, vợ và các con của ông rất thích môi trường sống ở Anh. Do vậy, ông sẵn sàng chiều theo ý họ.

Nhà cầm quân người Chile cho biết, ông đã nghe một vài thông tin từ Everton khi họ đang có ý định thay HLV Roberto Martinez sau một mùa giải đáng thất vọng. Do vậy, vị “Kỹ sư” khẳng định, ông sẵn sàng đến Everton nếu họ có lời mời.

Phương Nguyên